يعد لبان الدكر واحد من العناصر الطبيعية، التي تسهم في علاج العديد من الأمراض، فضلًا عن خصائصه الجمالية الكبيرة، والذي يمكن استنشاقه أو تناوله كمشروب، أو وضعه في بعض الأكلات.

ويرصد هن فوائد وأضرار لبان الدكر، وفقًا لما ذكره WEBMD.

فوائد لبان الدكر

التخفيف التهاب المفاصل

بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهاب، يساعد لبان الدكر في منع إفراز مادة تُسمى الليكوترينات في الجسم، التي تساعد في تخفيف حدة الالتهابات، فضلًا عن احتوائه على مواد حمضية قوية، تحد من الالتهاب.

تحسين كفاءة الأمعاء

يساعد لبان الذكر على تحسين عملية كفاءة الأمعاء.

يعالج الربو

تساهم مادة الليكوترينات الموجودة فيه، في علاج الربو، ضيق التنفس.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

يساعد لبان الذكر في التخلص من رائحة الفم الكريهة والتقرحات، وألم الأسنان، بسبب احتوائه على مواد حمضية مضادة للبكتيريا.

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بعض الفوائد الجمالية

تقوية جذور خصلات الشعر، ومنع التساقط.

تفتيح البشرة بشكل طبيعي.

شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد بسبب احتوائه على الكولاجين.

أضرار لبان الدكر

يتسبب الإسراف في تناول منقوع لبان الدكر، في حدوث تغير في أنزيمات الكُلى.

الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالتهاب في الشعب الهوائية، ونزلات البرد، إذا تم استخدام مستخلصاته كنوع من أنواع البخور.

يقلل القدرة على التركيز والاستيعاب.

تشنج عضلات الجسم، وعضلات الوجه والفكين.