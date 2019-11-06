الامارات | فنانون إماراتيون وعرب يشاركون في «أنشودة التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون إماراتيون وعرب يشاركون في «أنشودة التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالحس الوطني والإنساني الذي دفع عدداً كبيراً من فناني الإمارات والعرب، للتطوع بتقديم «أنشودة التسامح»، في افتتاح المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي تنظمه وزارة التسامح خلال الفترة من 8 - 16 الجاري، بمشاركة 100 جهة اتحادية ومحلية وخاصة.

وأكد أن للفن رسالة سامية في تعزيز ثقافة التسامح لدى الجميع، وهو ما أقدم عليه الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة بلقيس، والملحن إبراهيم جمعة، والشاعر كريم العراقي، ومجموعة الموسيقيين الذين شاركوا في العمل الذي استمر التحضير له أكثر من شهرين، حرصاً منهم على تقديم إسهاماتهم في تعزيز التسامح في نفوس الجميع.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن فخره بفناني الإمارات الذين رفضوا أي مقابل مادي نظير جهودهم وإبداعاتهم، مضيفاً «هؤلاء هم أبناء زايد في كل المجالات، عندما يتعلق الأمر بالإمارات وقيمها ومبادئها».\