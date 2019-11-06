شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت بيرن تتزوج رجل أعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوج رجل الأعمال كوبر هيفنر (28 عاماً)، نجل مؤسس مجلة «بلاي بوي» الراحل هيو هيفنر، بالممثلة البريطانية سكارليت بيرن، بعد خطوبة دامت أربعة أعوام. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس، أن بيرن (29 عاماً) نشرت صورة لمراسم الزفاف البسيطة التي تمت في قاعة محكمة مقاطعة فينتورا بمدينة أوكسنارد بولاية كاليفورنيا الأميركية. Advertisements يشار إلى أن بيرن تشتهر بدورها في سلسة أفلام هاري بوتر. وكتبت بيرن أسفل الصورة «أنا وكوبر سعيدان بإخباركم أننا تزوجنا رسمياً». وأضافت أنهما يعتزمان تنظيم مراسم أكبر للاحتفال مع أصدقائهما وأفراد أسرتيهما. ونشر هيفنر الصورة نفسها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكر أن هيفنر وبيرن أعلنا خطوبتهما عام 2015. وكوبر هو أحد الأبناء الأربعة لهيو هينفر، وعمل بشركة والده أثناء دراسته. وتولى بعد ذلك منصباً بشركة بلا بوي انتربرايز المملوكة لوالده. وترك كوبر الشركة في أبريل الماضي لتدشين شركة إعلامية خاصة به. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سكارليت بيرن تتزوج رجل أعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.