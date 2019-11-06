الامارات | شارع الشيخ زايد يتحول إلى مضمار جري الجمعة.. ولا مكان للمتأخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن شارع الشيخ زايد يتحول إلى مضمار جري الجمعة.. ولا مكان للمتأخرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو تحدي دبي للياقة سكان الإمارة وزوارها للمشاركة في تسجيل إنجاز تاريخي يوم الجمعة الثامن من نوفمبر الجاري، من خلال المشاركة في فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد 30X30، التي سيتحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري. ويمكن للمشاركين الاختيار بين سباق الـ5 أو الـ10 كلم، والاستمتاع بالمناظر الخلابة على جانبي الشارع خلال فترة السباق.

وخُصّص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة، فيما يتوجّه سباق الـ10 كلم للمشاركين فوق الـ18 عاماً، والذين يتعيّن عليهم إتمامه خلال 80 دقيقة كحدّ أقصى.

يشار إلى أنّ السباقين يبدأان من مركز دبي التجاري العالمي، وسيتمكن المشاركون فيهما من الجري مسافة 2.5 كلم على شارع الشيخ زايد. وسينعطف المشاركون في سباق الـ10 كلم نحو طريق المركز المالي، ويتابعون بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ثم يعودون إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي، بمحاذاة شارع السعادة.

وسينطلق المشاركون في سباق الـ5 كلم عبر مسار مشابه على شارع الشيخ زايد وسط الأبنية الشاهقة التي تضمّها منطقة مركز دبي المالي العالمي، وسينعطفون نحو أبراج الإمارات ليعودوا إلى شارع السعادة، وصولاً إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتم توفير مواقف سيارات مجانية في يوم السباق في مركز دبي التجاري العالمي، اعتباراً من الخامسة صباحاً، ويتعين على المشاركين في سباق الـ10 كلم الوجود على مسار الركض وبحوزتهم أرقامهم بحلول الساعة 6:15 صباحاً، والساعة 6:30 صباحاً للمشاركين في سباق الـ5 كلم. يبدأ سباق الـ10 كلم عند الـ6:30 صباحاً، ويتبعه سباق الـ5 كلم الترفيهي عند الساعة 6:45، ولن يُسمح للمتأخرين بالمشاركة في السباق.

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يتخلّل يوم السباق توزيع هدايا مميزة تبلغ قيمتها 200 ألف درهم، وستقدّم لأسرع ثلاثة مشاركين في سباق الـ10 كلم من الذكور والإناث، إضافة إلى جوائز فورية ستوزّع طيلة فترة الصباح.

ويُنصح المشاركون باستخدام سيارات مشتركة أو سيارات أجرة هيئة الطرق والمواصلات أو «كريم» أو «أوبر»، لتجنّب زحمة السير والطوابير الطويلة عند مواقف السيارات. يمكنكم التخطيط لرحلتكم عبر http:/‏‏‏/‏‏‏wojhati.rta.ae/‏‏‏ وستنشر هيئة الطرق والمواصلات التفاصيل حول الطرقات المغلقة، ومواعيد إغلاقها، إضافة إلى الطرقات البديلة.

للإطلاع على مضمار جري الجمعة ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

سيتم توفير مواقف سيارات مجانية في «دبي التجاري العالمي» اعتباراً من الـ5 صباحاً.



يبدأ سباق الـ10 كلم عند الـ6:30 صباحاً، ويتبعه سباق الـ5 كلم عند الساعة 6:45 صباحاً.