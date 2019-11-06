الامارات | 14 عرضاً موسيقياً ومسرحياً على «المنصّة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عرضاً موسيقياً ومسرحياً على «المنصّة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخذت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، زوار «القصباء»، في رحلة من الترفيه من خلال 14 عرضاً موسيقياً وغنائياً ومسرحياً كوميدياً قدمتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، خلال فعاليات «المنصة»، الفعالية الأولى من نوعها، التي تنظمها الهيئة بين 31 أكتوبر و15 نوفمبر الجاري خلال الإجازة الأسبوعية في «القصباء» وواجهة المجاز ومشروع قلب الشارقة.

وشهدت فعاليات «المنصة» في أسبوعها الأول بـ«القصباء»، تفاعلاً كبيراً من الزوار بفئاتهم العمرية المتنوعة ومن مختلف الجنسيات، أثناء متابعتهم للعروض، حيث أبدوا سعادة غامرة بالفقرات الموسيقية الراقصة، كما عبّروا عن شغفهم لمتابعة العروض الكوميدية العربية الحية (ستاند أب كوميدي)، التي قدمتها مواهب من الإمارات والمنطقة، ما أضفى أجواءً فنية وعائلية ممتعة على «القصباء».

وشارك في تقديم العروض الموسيقية والغنائية كل من مغني الراب البرازيلي - الأردني الشاب أمين جمعة، الذي اشتهر بعرضه المسرحي «ريزون»، والفنان أحمد النجومي، الذي قدم للجمهور عرضاً فريداً يجمع بين الموسيقى الغربية والعربية، والمغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الفلبينية كريس إسحاق، والمغني ومؤلف الأغاني شابي علي، في حين شارك في العروض المسرحية الكوميدية الإعلامي والممثل الكوميدي الإماراتي عبدالله القصاب، والفنان الإماراتي عبدالله علي (Abz)، والممثل الكوميدي المصري - اليوناني الأصل محمد علي موموس، إلى جانب الفنان يوسف الكوت. يشار إلى أن عروض فعاليات «المنصة» في الأسبوع المقبل ستقام في واجهة المجاز المائية الخميس والجمعة المقبلين ابتداءً من 8:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، على أن تقدم مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية الإنجليزية، بمشاركة كل من عازف الغيتار الإماراتي الشاب برشاوي وحمني، والمغني خوبي علي، والمطربة القيرغيزستانية عبدالصمدوف بيجيماي، التي ستقدم عرضها الموسيقي المستوحى من أنغام موسيقى «الراب» و«الهيب هوب» باللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية وقيرغيزستان، وفنانة الـ«بوب» الشابة شيفون، وناصر فيروز، في حين سيقدم العروض الكوميدية باللغة الإنجليزية كل من الفنان الإماراتي عبدالله علي (Abz) ومحمد علي موموس، وجو سيار، الذي يعتبر نفسه مهندساً في النهار وكوميدياً في المساء، إضافة إلى عدد من فنانين محليين مثل عثمان روهيل، ومحمد علي.

• فعاليات «المنصّة» في أسبوعها الأول بـ«القصباء»، شهدت تفاعلاً كبيراً من الزوّار.