الامارات | أفراح المرزوقي والحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المرزوقي والحوسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة خليل إبراهيم ربيعة المرزوقي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها خالد إلى كريمة سالم إبراهيم خميس الحوسني. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة حارب للأفراح في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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