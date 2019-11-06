شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد مكتوم علي الشامسي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة محمد سرحان سالم الكعبي، وذلك في صالة الظاهر بمدينة العين. حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي والكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.