الامارات | أفراح المنهالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنهالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام متوه بن قحران المنهالي، ومبارك بن حمد المنهالي، وعبود بن مبارك، حفل استقبال بمناسبة زفاف أبنائهم سلطان بن قحران إلى كريمة مبخوت سالم المنهالي، وحمد مبارك وعبدالناصرعبود إلى كريمتي حمد بن محمد المنهالي. حضر الحفل بقاعة الوثبة للأفراح عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وتخللت الحفل فقرات تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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