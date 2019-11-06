الامارات | «تقاسيم» تجمع عبدالله الهدية وهبة الفقي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تقاسيم» تجمع عبدالله الهدية وهبة الفقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل معرض الشارقة للكتاب عقد مجموعة من الفعاليات الثقافية المتخصصة بالشعر والأدب والرواية، بحضور نخبة من الأدباء الإماراتيين والعرب والعالميين، بينهم حائزون جوائز أدبية عالمية كبيرة. وشهد «المقهى الثقافي» أمسية شعرية بعنوان (تقاسيم) شارك فيها كل من الشاعر الإماراتي عبدالله الهدية، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وحضرها عدد كبير من جمهور المعرض ومتذوقي الشعر العربي. وطاف الشاعران حول موضوعات التاريخ والعشق والحنين والمرأة والهم العربي، كما تغنيا بحواضر بعض المدن العربية والإسلامية العريقة كالقدس وبغداد وجلفار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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