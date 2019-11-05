عبير تطلب الخلع: خد قايمتي وطردني بعيالي

يُعد الخلع والطلاق في محاكم الأسرة، من القضايا الشائكة والحساسة، التي يشهدها مجتمعنا في الوقت الحالي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غير معلومة وغريبة في بعض الأحيان.

"عمل معايا زي ما عمل مع طليقته الأولي خد عفشي وقايمتي كلها، ولبسي أنا وعيالي، مصعبش عليه عياله حتي يديهم لبسهم، وقالي عايزة تتطلقي تتنازلي عن كل حاجة مؤخر وقايمة وترجعي الشبكة وتمضيلي وصل أمانة، عشان مطالبنيش بنفقة"، كانت هذه أولى كلمات "عبير.ع" صاحبة الـ32 عاما، أمام محكمة الأسرة بالزنانيري بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها.

تقول عبير لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 8 سنوات ولديها بنت تبلغ من العمر 7 سنوات، وولد عمره 4 سنوات، وأن زوجها فعل بها ما فعله مع زوجته السابقة: "مراته الأولى سابت البيت بعد 55 يوم بس وراحت عند أهلها وكانت يادوب حامل في أيام، وكان جوزي وأهله بيقولوا عليها إنها طويلة اللسان وطبعا قالوا في حقها كلام كتير، واتجوزنا وهي كانت رفعت عليه قواضى قايمة ونفقة وأخيرا خلع واتحكم لها بالخلع بس هو مدهاش أي حاجة من القايمة خالص ولا حتى هدومها، وحماتى خدت كل حاجة هي وبناتها حتى هدومها الداخلية ومكنش بيدفع لابنه نفقة إلا عن طريق بنك ناصر بعد ما اخدت حكم عليه وكان بيتهرب لحد ما البنك بعتله إنذار".

Advertisements

تتابع صاحبة الـ32 عاما حديثها بأنها كانت تصدق زوجها وتقف بجانبه وساعدته على تسديد نفقته ابنه من زوجته الأولى، وكانت دائما تطلب منه أن يزور ابنه أو يستضيفه، حتى لا تتأثر نفسيته، وأقنعت زوجها بأن يرد إلى طليقته مستحقاتها ونفقة ابنه، ولكن حماتها تدخلت وجعلته يغير اتفاقه: "حماتي زنت في ودانه وكل اتفاقتنا راحت على الأرض وأنا سحبت نفسى وقولت خلاص أنا مليش دعوة خلينى في عيالي وبس ومنه لربنا هو اللى هيحاسبه عليه، واستمرت حياتنا عادي وأهلي وقفوا جنبه لحد ما جابوله شغل كويس، وساعدته كتير في العفش بتاع البيت ووقفت جنبه كتير وعملتله جمعيات وقصرت في حقى وحق بيتى وعيالى على أساس إننا بنبني مستقبلنا وعلى أساس إننا عاوزين نشترى شقة وعاوزين نجدد حياتنا وعاوزين نعمل مشروع".

وأوضحت الزوجة أن بعد كل ما فعلته من أجل زوجها تغير عليها وانقلبت تصرفاته، وكان يضربها بصفة يومية ويهينها أمام أطفالها، وحرق ملابسها، وحرر محضر سرقة ضدها، وقام بتغيير كالون الشقة حتى لا تتمكن من دخولها مجددا: "بعد ده كله قالي اوعى تفتكري إنك عملتي معايا حاجة ولقيته اتقلب للنقيض بخل وقله أدب وإهانة وضرب وحرق لي هدومي وعملي محضر في القسم إني سرقته واتكلم في عرضي مع كل الناس الغريبة وما بقاش يصرف على البيت خالص وطردنى وغير كوالين الشقه".

وأضافت الزوجة أنها عندما طلبت الطلاق من زوجها طلب منها أن تقوم بالتنازل عن كل مستحقتها، وأن تمضي على شيكات حتى لا ترفع ضده دعوى نفقة بعد أن يطلقها: "قالي اتنازلى عن المؤخر وعن نفقتك وأمضى على الشيكات دي عشان أضمن إنك مش هترفع نفقة بعد كدا، وطلبت منه إنه يسيبلي الشقة اللي إحنا ساكنين فيها وأنا اللي هدفع الإيجار بس عشان مدارس العيال قالي بعينك لو دخلتيها تاني".