بشرى للسيدات.. يمكنك اكتشاف سرطان الثدي قبل ظهوره بـ5 سنوات

بين ليلة وضحاها، يفاجأ مرضى السرطان بإصابتهم بالمرض، وربما يجدون أنفسهم في مراحل متأخرة، وبخاصة مرضى سرطان الثدي، إلا أن دراسة بريطانية حديثة نهت ذلك من خلال كشف جديد وبسيط.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون بكلية الطب جامعة نوتنجهام في بريطانيا، أنه يمكن من خلال الدم أن يكشف عن سرطان الثدي مبكرا، قبل 5 سنوات من ظهور الأعراض السريرية للمرض، كما أنهم عرضوا نتائج الدراسة أمام مؤتمر معهد بحوث السرطان الوطني، الذي يعقد في الفترة من 3-5 نوفمبر 2019 في بريطانيا.

وأوضح الباحثون أن فحص الدم الجديد، يحدد استجابة الجسم المناعية للمواد التي تنتجها خلايا الورم في الثدي قبل ظهور الأعراض السريرية، بحسب ما أورده موقع "العربية".

وأضافوا أن الخلايا السرطانية تنتج بروتينات تسمى مستضدات تحث الجسم على تكوين أجسام مضادة ضدها "أجسام مضادة ذاتية"، ووجدوا أن هذه المستضدات المرتبطة بالورم التي تسمى TAAs هي مؤشرات جيدة للكشف المبكر عن السرطان قبل 5 سنوات من ظهور الأعراض السريرية للمرض.

Advertisements

ولتجربة الفحص الجديد، أخذ الفريق عينات دم من 90 مريضا بسرطان الثدي في وقت تشخيص إصابتهم بالمرض، وطابقوها مع عينات مأخوذة من 90 شخصاً لا يعانون من سرطان الثدي.

واستخدم الباحثون تقنية فحص تسمى "البروتين الميكروأري" التي سمحت لهم بفحص عينات الدم بسرعة لكشف الأجسام المضادة TAAs المرتبطة بسرطان الثدي.

الباحثون وجدوا أن هذا الفحص استطاع التفرقة بين العينات المصابة وغير المصابة بالسرطان بنسبة 84%، كما كشف عن المستضدات المرتبطة بالورم بشكل صحيح بنسبة 37%.

ويقوم الباحثون حاليًا باختبار الفحص الجديد على عينات دم من 800 مريض، ويتوقعون أن تتحسن دقة الاختبار مع هذه الأرقام الكبيرة.