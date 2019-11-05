من بينهن نيللي.. أشهر الفنانات الأرمنيات في السينما المصرية

كانت مصر ولازالت حاضنة لكل من يلجأ إليها، ولعل الأرمن كانوا من أوائل النازحين إليها هروبًا من الإبادة الجماعية الكبرى في التاريخ على يد الأتراك، ولعل الفن المصري شاهد على عدد من النجمات الأرمن واللاتي أثرن الحياة الفنية بأعمالهن.

6 نجمات يعرفهن الجمهور لبراعتهن في التمثيل ولا يعرف أنهن أرمنيات، وذلك بحسب كتاب: "الأرمن في مصر: مساهمة من الأرمن إلى القرون الوسطى والحديثة" لسونيا زيتليان والذي نشرت السفارة الأرمنية في القاهرة مقتطفات منه.

الطفلة فيروز

والطفلة فيروز هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، وترجع اصولها للأرمنية، واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان.

هدي شمس الدين

وهدى شمس الدين الراقصة والممثلة المصرية فاسمها الحقيقي "أليس" وهي من أصل أرمني، والتحقت بالمدرسة الأرمينية اللي زرعت بداخلها حبها للفن والتمثيل، وأرادت بعد تخرجها أن تشترك بفرقة بديعة مصابنى كراقصة، ثم فرقة فؤاد الجزايرلى، الذي قدمها للسينما لأول مرة سنة 1945.

ميمي جمال

اسمها الحقيقي أمينة مصطفى جمال، ولدت لأب مصري وأم أرمنية.

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نيللي

أما ملكة الفوازير والاستعراض الأولى في الوطن العربي "نيللي"، هي الأخرى ذات أصول أرمنية، واسمها الحقيقي نيللي آرتين كالفيان، جاءت من سوريا لتستقر في القاهرة.

لبلبة

اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في حي مصر الجديدة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي، لتصبح أهم نجمة استعراضية في جيلها.

إيمان

الاسم الحقيقي لها هو إليزابيت طوروس سركسيان اللبنانية الأرمينية الأصل، المولودة في بيروت بـ1 يناير 1945، والتي عرفت على مدار عقود طويلة أنها أيقونة الجمال ورمز الإغراء وعنوان الأناقة والصناعة الأرمينية التي غزت الأسواق المصرية، فهي أميرة «هوانم جاردن سيتي»، والجاسوسة في «الصعود إلى الهاوية»، و«الثعلب»، وعميلة «العميل 13» التي وقع في فخها محمد صبحي.

أنوشكا

وهي ‏قرتانوس جاربيس سليم، التي ولدت في حي مصر الجديدة بمدينة القاهرة لأب مصري وأم أرمينية، التحقت بمدارس كالوسديان الأرمينية بحى بولاق أبو العلا من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الثانوية، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية قسم سكرتارية وإدارة أعمال، عملت موظفة بشركة استثمار أجنبية – ثم في شركة طارق نور للإعلانات كمطربة إعلانات، ثم عملت بعد ذلك في مجال الغناء والتمثيل.