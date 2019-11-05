بعد قرار حبس طليقها أحمد عبدالله.. سارة نخلة تنشر صورا ساخرة

على الرغم من مشاركتها العديد من تفاصيل حياتها عبر حسابها على "فيس بوك" وخاصة ما يتعلق بزيجتها السابقة من طليقها الفنان أحمد عبدالله، قررت ملكة جمال سوريا السابقة، سارة نخلة، عدم إبداء رأي على قرار حكم حبس طليقها بسببها، واكتفت الفنانة بنشر العديد من الصور، والمنشورات الساخرة.

وكان على رأس هذه الصور، صورة ساخرة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشرتها أمس، عقب صدور حكم بالحبس ضد طليقها، حيث نشرت منشورا ساخرا دون عليه الآتي: "ما تيجي نرجع زي زمان.. أمك اسمها حنان".

وتفاعل العديد من المتابعين، ساخرين من الصورة التي نشرتها سارة نخلة، زاعمين أنها تحمل تلميحات معينة تتعلق بطليقها.

وشاركت "نخلة" على مدار اليوم، وعقب قرار الحبس بالعديد من الصور الشخصية القديمة الخاصة بها، أيضًا، وبعض الصور الساخرة.

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الحبس سنتين للفنان أحمد عبدالله

وقضت محكمة جنح أكتوبر، أمس، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

من جانبه، قال المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبدالله"، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر اليوم، خلال 10 أيام.