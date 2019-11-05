انطلاق فعاليات مؤتمر "نحو تعزيز جهد واعادة وتأهيل السجينات"

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر نحو تعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج الاجتماعى للسجناء وذلك للتركيز على السجينات على المستويين الإقليمى والمحلى، والتى تستمر يومي 5، 6 نوفمبر في فندق شهير بالدقي.
شهدت الجلسة الافتتاحية، حضور الفنانة سلوى محمد علي، وريم رأفت ملكة جمال مصر، والإعلامى محمد الغيطى، وثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، والإعلامية شيري عبدالله، ونجاد البرعى وممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى وعدد من رموز الفن والمجتمع.
بدأت الفعاليات بكلمة لمدير مؤسسة حياة للتنمية والدمج الاجتماعى الدكتور نرمين البحطيطي، والتي رحبت بالحضور، ومؤكدة على التعاون المستمر من (مؤسسة حياة) و(مؤسسة دروسوس) العالمية والتى تهدف لتحسين جودة الحياة، وفى إطار استراتيجية مصر 2030، والفئات المهمشة والتى تعانى من الوصمة المجتمعية وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ورفع فعالياتهم فى المجتمع.
وأضاف هشام الصيفي، المنسق الإعلامى للمؤتمر، أن الفكرة والتى تعد الأولى فى مصر لاقت تفاعلا كبيرا من المسؤولين وأيضا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، مشدداً على الدور الإعلامي الذي يجب اتخاذه تجاه السجناء والغريمات فى المجتمع.
وشهد المؤتمر عرض مسرحى "جوة البرواز" تاليف وإخراج شريف القزاز، وأيضا العرض الأول لفيلم بيت الحياة والذى يناقش قضية الغارمات ومدى المعاناة التى مروا بها، ولاقت العروض الفنية إعجاب الحضور.
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