عقب وقف الشرنوبي بسببها.. سارة الطباخ توجه رسالة غامضة

شاركت المنتجة سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الطباخ" بصورة لوجهها فقط، مرتدية نظارة شمس، مدونة على الصورة رسالة، تضمنت الآتي: "الجديد الذي لن تتعرف عليه في الماضي، أنت تخرج من القمة وتجدد نشاطك، ولكن ستكون أكثر تركيزًا على هدفك وتحديد أولويات السلام السعادة..اتبع روحك".

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وقررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، حيث كان النزاع بينهما مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

واطلعت النقابة على هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.