بالصور - الحديقة القرآنية في دبي.. رحلة لاكتشاف النباتات المذكورة بالمصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:
داخل مساحة خضراء لا تنتهي، يتسلل إلى أذنك صوتًا هادئًا يتلو القرآن الكريم في خشوع، بينما تتعرف على أشكال وأنواع مختلفة من النباتات والمحاصيل الزراعية، هكذا يمكننا وصف الحديقة القرآنية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
الدخول إلى الحديقة الممتدة على مساحة نحو 148 فدانًا، مجانًا هدفها هو نشر القيم والمبادئ الإسلامية.
داخل الحديقة ستتعرف على كل أشكال وأنواع المحاصيل التي ذكرت في القرآن الكريم مثل العدس والبصل والرمان والتين والزيتون والأعناب، كلًا مزروع في حقل خاص به.
ومع نهاية كل حقل من هذه النباتات يوجد مقاعد وسماعات تبث آيات من القرآن الكريم، يمكنك أن تجلس وتسمع في خشوع وجو هادئ.
في نهاية الحديقة الممتدة على مرمى البصر، يوجد مبنى "كهف المعجزات"، وهو عبارة عن مبنى شيد على شكل كهف، والدخول إليه برسم رمزي يبلغ 10 دراهم للفرد.
داخل الكهف شاشة كبيرة تعرض قصصًا ومعجزات الأنبياء حسب ما وردت في القرآن مع رسوم متحركة، فضلًا عن مكان مخصص للجلوس للاستماع لهذه القصص.
كما تضم الحديقة "البيت الزجاجي"، وهو مكان يضم عددًا من النباتات، والدخول يكون بمقابل 10 دراهم. وتضم الحديقة مسارات للمشي وقيادة الدراجات الهوائية وأماكن للجلوس والاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمحاصيل والنباتات الزراعية.
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