لموضة الشتاء.. تعرفِ على أزياء الأميرة ديانا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

ظلّت الأميرة ديانا؛ ملهمة لنساء العالم فيما يخص الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات وأدوات التجميل، ورغم مرور سنوات على وفاتها إلا إن كثير من دور العرض والماركات العالمية تستلهم في تصميم أزيائها من إطلالات سابقة ظهرت بها.

كانت الأميرة التي رحلت في حادث سير أليم، تعتمد على نقشات وطبعات جريئة في ملابسها، وقصات مختلفة تجعلها دائمًا أيقونة الموضة حينها.. وفي السطور التالية؛ نبرز لكم أشهر الأزياء الشتوية التي ارتدتها ديانا، وفقًا لموقع "إنسايدر":

- الملابس غير رسمية

التقطت الكاميرات صورًا للأميرة المنتظرة عقب خطبتها من الأمير تشارلز، عندما كانت في عمر 19 عامًا، وهي ترتدي ملابس غير رسمية، حيث اعتمدت حينها على البلوفر الشتوي وبنطال باللون الكاكي، وحذاء للمطر، وهو الزي الأكثر شهرة لها.

- معطف أبيض

ارتدت الأميرة ديانا معطف فرو أبيض اللون، أثناء زيارتها إلى دار الأوبرا الملكية في ديسمبر 1981 مع إضافة مجوهرات ماسية، إلى جانب خاتم خطبتها.

- عيد الميلاد

ارتدت الأميرة ديانا وهي في عمر الـ 20 معطف باللون الأحمر الزاهي مع قبعة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في عام 1981م.

- لون وردي

تألقت الأميرة بمعطف وردي ذا أكتاف عريضة وهي الموضة التي كانت رائجة في الثمانينات.

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- معطف بيج

يناسب هذا المعطف بدرجة البيج اتجاهات الموضة في شتاء هذا العام.

- فرو قوقازي

ارتدت الأميرة ديانا معطف وقبعة على الطراز القوقازي، أثناء زيارتها إلى كاتدرائية جلوسترشاير.

- إطلالة كلاسيكية

المعطف من تصميم أربيلا بولين، وتم تزيينه بالفرو الصناعي الذي يظهر على الياقة والأساور، أما القبعة فكانت من الفرو فقط.

- الأصفر المنقوش

التصميمات المنقوشة تعتبر اتجاه سائد كل خريف وشتاء، ليس في المعاطف فقط، ولكن بجميع قطع الملابس.

- الجاكت المنتفخ

يعد هذا الجاكت الأحمر واحد من أشهر إطلالات الأميرة ديانا، وارتدته في النمسا.