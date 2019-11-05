زاك بوزن ينهي أعماله ..شاهدي أجمل إطلالات النجمات في تصميماته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - صرّح مصمم الأزياء الأمريكي الشاب زاك بوزن Zac Posen مؤخرًا عن إنهاء أعماله في عالم التصميم، وأنه سيغلق العلامة التجارية الخاصة به بعد محاولات جاهدة مع فريق العمل الخاص به لحثها على الاستمرار. وقد كان هذا الخبر بمثابة صدمة كبيرة في عالم الموضة، حيث إنّ بوزن Posen يُعتبر من ألمع الأسماء ومن أكثر مصممي الأزياء الشباب إبداعًا، وعلى مر السنوات شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات ومن نساء العائلات الملكية، وقد تألقن في تصميمات تحمل توقيعه، وإليكِ التفاصيل.



زاك بوزن ينهي أعماله بعد 20 عامًا على إطلاق علامته الخاصة

مصمم الأزياء الأميركي زاك بوزن ينهي أعماله في تصميم الأزياء





يُعتبر زاك بوزن Zac Pozen واحدًا من أكثر مصممي الشبابي إبداعًا في عصرنا الحالي، كان قد درس في جامعة Parson للتصميم في نيويورك، ومن ثم التحق بجامعة Central Saint Martins العريقة في لندن لمتابعة دراسته، وقد أطلق علامته التجارية الخاصة عام 2001 والتي حملت اسمه، وقد تميز بتصميماته المميزة التي تُبرز قوام المرأة بأجمل الطرق، لا سيما وأنه يركز كثيرًا على منطقة الخصر، ويعشق قصة ذيل السمكة التي أصبحت تُعتبر جزءًا من هويته الخاصة بالتصميم، وهذا ما جعل الكثيرات من النساء ومن النجمات العالميات يتهافتن على تصميماته، وبالفعل على مر السنوات شاهدنا عددًا كبيرًا من أجمل الاطلالات على السجادة الحمراء في مناسبات مختلفة، وقد حملت توقيع زاك بوزن Zac Posen.





نجمات تألقن بتصميمات زاك بوزن على مر السنوات

أجمل اطلالات النجمات في تصامي زاك بوزن





منذ أن أطلق زاك بوزن Zac Posen علامته الخاصة عام 2001، شاهدنا الكثيرات من النجمات العالميات وقد تألقن في فساتين من تصميمه في مختلف المناسبات، من الأوسكار Oscars إلى الميت غالا Meta Gala وغيرها من مناسبات السجادة الحمراء، ودائمًا ما كانت النجمات تدخل في تصميماته قائمة الأكثر أناقة، حيث إنه كان يبدع في التصميمات من ناحية القصات والألوان، وجميعنا نذكر على سبيل المثال فستان ريهانا Rihanna باللون الأحمر العنابي بقصة الأوف شولدرز، وعددًا من فساتين كايتي هولمز Katie Holmes الرائعة على السجادة الحمراء، وفستان جيجي حديد Gigi Hadid الأسود الذي تألقت به العام الفائت، وفستان غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow المصنوع من قماش الموسلين الناعم، وفستان مايلي سايروس Miley Cyrus الأحمر الفاخر، وغيرها من التصميمات الرائعة.

أجمل اطلالات النجمات في تصامي زاك بوزن





حقبة من الإبداع انتهت مع إعلان زاك بوزن Zac Posen عن إغلاق علامته التجارية بعد 20 عامًا من تقديم أجمل التصميمات، وفساتين السهرة للنساء والنجمات في مختلف المناسبات.