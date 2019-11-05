تسريحات ناعمة للشعر القصير والخفيف..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخفيف وتمتلكين شعراً قصيراً، فإن الخدعة الحقيقية الوحيدة التي بإمكانك القيام بها هي اعتماد تسريحات شعر تجعل شعرك يبدو أكثر سمكاً وكثافة، فتعززين بذلك من جمال إطلالتك وتحصلين على لوك مميز لا تشوبه شائبة.



ولأن كثيرات من النجمات يعانين من الشعر الخفيف ويعتمدن قصات شعر قصير، فسنقدم لك مجموعة تسريحات شعر ناعمة مستوحاة منهن، حيث تمنح شعرهن مظهراً كثيفاً وجذاباً.



تسريحة البوب المبلل

تسريحة البوب المبلل





إنها واحدة من أسهل التسريحات الناعمة التي تناسب الشعر الخفيف، فهي تمنحه حجماً وكثافة من دون جهد كبير، اعتمديها بأسلوب النجمة لوسي هال Lucy Hale، حيث بإمكانك تنفيذها في المنزل من خلال تطبيق كمية كافية من رذاذ الشعر على كامل شعرك، ومن ثم تمشيطه الى الوراء وسحب الغرة خلف أذنيك، بعدها قومي بوضع مثبت الشعر الذي يعزز من لمعان شعرك ويجعل تسريحتك ثابتة لوقت طويل.



تسريحة الشعر المموج مع الغرة الفرنسية

الشعر المموج مع الغرة الفرنسية



تسريحات الشعر المموج بالإجمال ملائمة جداً لذوات الشعر الخفيف، فهي تجعل الشعر يبدو كثيفاً، فإن كنت تمتلكين شعراً قصيراً وخفيفاً، اعتمدي تسريحة الشعر المموج مع الغرة الفرنسية بأسلوب النجمة أوريون كارلوتو Orion Carloto، بحيث تغسلين شعرك، وحين يجف تطبقين عليه سبراي الشعر المموِّج للشعر.



تسريحة الكيرلي

تسريحة الكيرلي





تسريحة الكيرلي خيار مثالي لصاحبات الشعر القصير والخفيف، فهي تمنح الشعر حجماً إضافياً وتمنحه الكثافة المطلوبة، فاعتمديها بأسلوب النجمة ألانا أرينغتون Alanna Arrington. لكن، احرصي على استخدام كريم تصفيف الشعر خفيف الوزن للحفاظ على شعرك ثابتاً وذا مظهر لامع.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

الشعر نصف المرفوع



إنها تسريحة ناعمة وكلاسيكية وعملية جداً، خصوصاً للمرأة العاملة. يمكنك اعتمادها على طريقة النجمة لورين كونرادLauren Conrad، بحيث تسحبين شعرك الى الخلف بشكل نصف مرفوع وتثبتينه بواسطة مشبك شعر من اختيارك، على أن تتركي القسم الخلفي من الشعر منسدلاً على الكتفين.

تسريحة الشعر المالس مع الغرة الجانبية

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تسريحة الشعر المالس مع الغرة الجانبية

الشعر المالس مع الغرة الجانبية



تعد هذه التسريحة من أفضل التسريحات للشعر القصير والخفيف، كما أنها أنيقة جداً وتمنحك مظهراً شبابياً مفعماً بالأنوثة، اعتمديها على طريقة النجمة جنا ديوان Jenna Dewan، بحيث تستخدمين رذاذاً معززاً لحجم الشعر على شعرك الرطب، ومن ثم تقلبين رأسك رأساً على عقب وتضربين جذور شعرك بمصفف الشعر، فتجعلين شعرك كثيفاً بشكل مدهش، على أن تعتمدي الغرة الجانبية.

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