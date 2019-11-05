مكياج فرنسي ناعم من وحي ماريون كوتيارد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - تتمتع الممثلة الفرنسية ماريون كوتيارد بجمال هادئ وملامح جذابة تدرك تماماً كيف تظهرها من خلال اختيار أسلوب مكياج ناعم يليق بها ويعكس هدوء شخصيتها. وقد استطاعت ماريون أن تلفت الأنظار إليها في إطلالات عدة لها، خصوصا على السجادة الحمراء حيث كانت تتألق بمكياج ناعم وفي الوقت نفسه جذاب.



كيف تحصلين على مكياج فرنسي ناعم بأسلوب ماريون كوتيارد؟



مكياج العيون

Laura Mercier Caviar Stick Eye Color



ابدئي بوضع برايمر العيون حتى تضمني ثبات مكياج عينيك وعدم سيلانه ثم اختاري ظلال عيون باللون البيج/ العسلي لتغطية جفونك. استخدمي قلم كحل باللون البني ذات الدرجة المتوسطة وحدّدي بواسطته الزوايا الخارجية لعينيك باستخدام فرشاة صغيرة حتى يبدو كالضباب. امنحي رموشك مظهراً لافتاً يجعل عينيك تبدوان مفتوحتين أكثر من خلال اختيار ماسكرا ذات تركيبة غنيّة. ارسمي خطاً رفيعاً من الأيلاينر على طرف الجفن بمحاذاة الرموش.



تقليم الحاجبين

Anastasia Brow Powder Duo



اختاري قلم تحديد حواجب أو بودرة بلون مماثل للون شعرك كي تحافظي على إطلالة طبيعية. إذا كنت تتمتعين بحاجبين مقوّسين وذات تقليمة جذابة كل ما عليك فعله هو تحديدهما كي يبدوان أكثر جاذبية. فللحاجبين تأثير كبير على نجاح مكياج العيون.

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لون البشرة

Lancôme Blush Subtil



للحصول على مكياج ناعم مثل مكياج ماريون كوتيارد أنت بحاجة إلى اختيار كريم أساس، يمنح بشرتك لوناً متجانساً وذات تركيبة خفيفة لا تتكتّل. ولكن قبل ذلك، ضعي مستحضر أساس، يساعد في تثبيته ويمنع انزلاقه أو سيلانه، ويساعد في إخفاء التجاعيد وتقليص المسامات الواسعة. بعد الانتهاء من وضع كريم الأساس اختاري بلاش باللون الوردي الفاتح وضعيه على تفاحة الخدين إنما بكميّات بسيطة كي لا تبدو ملامح وجهك داكنة.



أحمر الشفاه

Huda Beauty Lip Strobe in Fearless



لأنها تعتمد مكياج عينين ناعم، تميل ماريون إلى اختيار أحمر شفاه بلون لافت كالبنفسجي لتحدث توازناً جذاباً في مكياج وجهها بحيث يبدو ناعماً وجذاباً في الوقت نفسه. بإمكانك أن تختاري أحمر شفاه بتركيبة الكريم تضعينه بواسطة فرشاة خاصة أو بتركيبة الغلوس اللافتة.

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