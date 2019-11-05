أخطاء شائعة تجنبيها عند تطبيق الهايلايتر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - الهايلايتر، صار المستحضر الذي لا غنى عنه في المكياج الناجح. إذ وبلمسات خافتة جدا، يصنع فرقا كبيرا. يجعل بشرتك مضيئة ومتوهجة، كما يساعد في تنحيف الانف وجعله انعم، إضافة الى انه يجعل الوجنتين مرفوعتين وبارزتين.



إنما هناك الكثير من الاخطاء الشائعة التي ترتكبها السيدات عند استخدام الهايلايتر على البشرة. لذلك تعرفي معنا في هذا التقرير الى ابرز الاخطاء الشائعة عند تطبيق الهايلايتر وسبل تصحيحها.



تطبيق الهايلايتر في الاماكن الخاطئة:

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بعض السيدات يلجأن الى استخدام الهايلايتر بطريقة عشوائية، فيطبّقنه مثلا على الوجنتين وعلى الجفن المتحرك. وهذا خطأ.



تصحيح الخطأ: طبّقي الهايلايتر أعلى الوجنتين، وليس تحتهما او عليهما مباشرة. كما طبّقيه على جسر الانف وعلى الزوايا الداخلية للعين وعند الزاوية الخارجية، تحت الحاجب مباشرة.



الاكثار من الهايلايتر:

الاكثار من الهايلايتر

هذا من أكثر الاخطاء التي نشاهدها على بشرات السيدات. الاكثار من الهايلايتر، يجعل البشرة لماعة الى درجة تفسد معها اطلالتك برمّتها.



تصحيح الخطأ: اكتفي باستخدام الكميات المناسبة، لان المطلوب اضاءة مناطق في الوجه بشكل غير مبالغ فيه.

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استخدام الدرجة اللونية غير المناسبة:

هايلايتر بتركيبة الكريم

تذكري ان الهايلايتر ليس قميصا، يأتي بمقاس واحد لكل الاجسام. بعض السيدات يستخدمن اللون الخطأ أو التركيبة الخطأ.



تصحيح الخطأ: هناك انواع هايلايتر بتركيبة الكريم، وأخرى بتركيبة البودرة، كما هناك درجات لونية كثيرة. اختاري الهايلايتر درجتين افتح من لون كريم الاساس الخاص بك. عموما، صاحبات البشرة البيضاء عليهن اختيار هايلايتر، يميل الى اللون الزهري. صاحبات البشرة السمراء قليلا، يناسبهن الهايلايتر المائل الى لون الدراق. اما صاحبات البشرة الداكنة فيليق بهنَّ الهايلايتر البرونزي.



عدم تنسيق لون الهايلايتر مع اجواء الليل او النهار:

عدم تنسيق لون الهايلايتر مع اجواء الليل او النهار

بعض السيدات، يستخدمن الهايلايتر اللماع جدا في ضوء الشمس، وهذا ما سيجعل المكياج مبالغا فيه، وبالتالي ستفسد الاطلالة.



تصحيح الخطأ:

إذا كان لديك مناسبة ليلية، فيمكن اللجوء الى الهايلايتر اللماع لانه سيبرز ملامح وجهك بشكل افضل. أما اذا كان لديك مناسبة في النهار، فمن المفضل ان تختاري هايلايتر قليل اللمعية. للتأكد من صوابية خيارك، التقطي صورة لنفسك وتأكدي من ان وجهك مشرق ومضيء من دون مبالغة.

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