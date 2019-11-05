ميريام كلينك بعدما قالت إنها “تقرف” من الجنس .. تصدم متابعيها بـ”الإنجاب دون زواج”!

بعدما قالت في إحدى اللقاءات السابقة إنها تقرف من الجنس مع أن كل ما تنشره صورًا خلاعية ومنشورات كلها إيحاءات إباحية، خرجت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة ميريام كلينك بتصريحٍ أثار جدلاً.

وأشارت كلينك الى أنها تريد الإنجاب من دون ارتباط أو زواج، يعني إنها تريد إقامة علاقة جنسية.

وقالت إنها تحب وطنها صربيا – فهي من أب لبناني وام صربية- لأنه يعطيها حقوقها، ما يعني إنها تفضله على لبنان الذي يهمش مواطنيه من وجهة نظرها.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي : “أحب صربيا، أنا امرأة وأمتلك حقوقًا هناك، يمكنني إنجاب طفل لوحدي دون ارتباط وتسميته بكلينك، شكرًا الله أنا صربية”.