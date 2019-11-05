بـ"الدم".. يمكنك القضاء على آثار حب الشباب

يواجه الغالبية العظمى أزمة كبيرة في التخلص من آثار حب الشباب على الوجه، إلا أن الخبراء حسموا الأمر ووجدوا حلا لتلك المشكلة التي تسبب للبعض أزمة نفسية.

ووجد خبراء التجميل تقنية ثورية في الطب والتي تعرف باسم "بلازما الدم" أو بـ"PRP"، نقلًا عن موقع "سكاي نيوز عربية".

وظهرت هذه التقنية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وجرى تطويرها من أجل الاستخدام التجميلي على بشرة متعبة ومليئة بالندوب الناجمة عن الإصابة بحب الشباب.

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وعادة ما يتم تحضير هذه "البلازما" بعد أخذ عينة من دم المريض وفصل مكونات العينة لاستخلاص البلازما، ثم يتم حقنها من جديد في البشرة المتعبة لتعزيز الكولاجين.

ورغم اختلاف طرق حقن البلازما وتطويرها من قبل أطباء التجميل، تظل هذه الخطوة العلاجية من الإجراءات التي تجذب كثيرا من الناس والمشاهير وذلك لكونها آمنة ومضمونة النتائج، خاصة إذا تم إجراؤها ضمن جلسات عديدة.

والبلازما هي أحد مكونات الدم الذي يحتوي على المعادن والفيتامينات والهرمونات، وعادة ما يتم حقن البلازما في الوجه بمرافقة تقنية الإبر الدقيقة "Microneedling"، لمضاعفة فعالية العلاج والحصول على نتائج أفضل.