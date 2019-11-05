صورة الـ"كاڤر" علم مصر.. جولة في "أكاونت" علا سالم ضحية الحجاب

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن وجود جثة علا سالم، صاحبة الـ25 عام، مقتولة في أحد المنتزهات فى جزيرة ستاتن فى نيويورك، وأثارت هذه الواقعة عدة تساؤلات لم يُعثر لها على إجابة حتى الآن.

وأجرت "الوطن" جولة في "أكاونت" علا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي لم تكن نشطة عليه بعض الشيء، ولكنه أخبرنا بعض المعلومات عنها، فهي تدرس بكلية "كينجبورو"، وهي كلية مجتمعية عامة، تقع في مانهاتن بيتش، بروكلين، نيويورك، وولدت في "كوني آيلاند"، وهي شبه جزيرة، تقع على المحيط الأطلسي، في جنوب بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة.

كانت "علا" تعيش في "بروكلين"، وهي بلدة من البلدات الخمس، في مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية. وتضع علا صورة غلاف "كافر"، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجمعها ببعض الشباب الذين يرتدون زيًا موحدًا، ويرفعون علم مصر.

أما عن منشورات علا، فتنوعت بين المنشورات الهادفة والتي تحمل رسالة، والمنشورات خفيفة الظل، ولكن كل المنشورات كانت تنُم عن أن علا كانت شخصا متفائلا، محبا للخير، وخفيف الظل.

حيث نشرت فيديو، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم 12 أكتوبر الماضي، به دعم للأطفال المصابين بالسرطان.

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كما نشرت فيديو، في 25 من سبتمبر الماضي، به دب صغير يحاول الوصول لأمه، حيث يحاول ويفشل عدة مرات، ولكنه ينجح في النهاية، حيث يدعو هذا المقطع إلى التفاؤل والمثابرة.

قصة علا الأمريكية من أصل مصري

أثار اكتشاف جثة علا سالم، الأمريكية من أصول مصرية في أحد المنتزهات فى جزيرة ستاتن فى نيويورك، عدة أسئلة دون إجابات حتى الآن، خاصة لأن علا كانت من المدافعات عن حقوق النساء المسلمات في الولايات المتحدة، وهذا بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنه قد عثر على جسد علا في متنزه "بلومينجديل"، وهو مغطى جزئيًا بأوراق الشجر، وبملابسها الكاملة، دون معرفة سبب الوفاة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشرطة لم تعتبر وفاة علا، 25 سنة، جريمة قتل، ولم تقم باعتقال أي شخص، كما أفادت وسائل الإعلام أنه لا توجد أي علامات عنف واضحة على الجسد، باستثناء علامات جرها تحت الأشجار.

كما أن علا كانت شجاعة، وعندما كانت مراهقة واجهت مديري مدينة ملاهي بعد منعها من ركوب إحدى الألعاب بسبب ارتدائها الحجاب، كما عملت في صالة رياضية للملاكمة واعتبرت ناشطة ومتطوعة في مجال العنف الأسري، كما مارست القفز بالمظلات.