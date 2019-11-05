الامارات | #جواز_العصمة_بيد_المرأة يتصدر تويتر السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن #جواز_العصمة_بيد_المرأة يتصدر تويتر السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، مع آلاف التغريدات المنقسمة بين مؤيد ومعارض للفكرة.

مصدر هذا السجال صحيفة "عكاظ" السعودية التي نقلت عن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، قوله بحق المرأة في أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، مضيفا أنه "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".



ونقلت "عكاظ" عن المنيع إن "المرأة يجوز لها أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة في بيدها".

وجاءت تصريحات المنيع بعد أيام من مطالبة عضو مجلس الشورى الدكتورة، إقبال درندري، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الزواج.



حيث طالبت "بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق،إذا أنه لا زواج إلّا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.



وعلى إثر الفتوى، ثار جدل المُغرّدين، وتصدّر وسم هاشتاق #جواز العصمة بيد المرأة وسوم الأكثر تداولاً في السعوديّة، في وقتٍ تشهد فيه البلاد انفتاحاً غير مسبوقٍ، يُصدّر الاهتمام بحُقوق المرأة.

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