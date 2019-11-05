لتصنعي كوكيز مثالي.. إليك 8 أخطاء عليكِ تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعد حلوى "الكوكيز" صعبة نوعًا ما في تحضيرها سواء أثناء تجهيز العجين أو التسوية.

جربي هذه النصائح التي نقدمها لكِ، وفقًا لموقع "إنسايدر"، لتفادي أشهر الأخطاء في تحضير الكوكيز والحصول على أفضل النتائج الممكنة.

1- راحة العجين

يجب إراحة العجين لمدة 24 ساعة بعد دمج كافة المكونات، مع ضرورة لفها ببلاستك خفيف، وتساعد هذه الخطوة على جعل البسكوت مقرمشًا ولذيذ للغاية.

2- وضع عدد محدود في الصينية

لا تجعلي الصينية مكتظة بعدد كبير من الكوكيز، فلن تحصلي على نتيجة مرضية أبدًا.

3- الزبدة

اختلاف درجة حرارة الزبدة يؤثر في النتيجة النهائية، الكثير من الوصفات تتطلب أن تكون الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.

ولا توجد درجة حرارة خاطئة وغيرها سيئة للزبدة، المهم الانتباه للوصفة الخاصة بك وضبط درجة الحرارة المناسبة لها.

4- لا تكثري من الخلط

إذا أردتِ البسكويت مقرمشًا لا تفطري في العجن، واكتفِ باختلاط المكونات وتجانسها مع بعضها دون زيادة في تحريك العجين، حتى مع إضافة قطع الشكولاتة.

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5- ترتيب المكونات

يعد ترتيب خلط مكونات العجين مهمًا جدًا في جودة الطعم إلى الحد الذي يفسد البسكوت تمامًا. ومن الأفضل خلط المكونات الرطبة معًا ثم ندمج المكونات الجافة بعد ذلك.

6- الصودا

انتبهي ألا تكون صودا الخبز منتهية الصلاحية، خاصة إذا كانت مخزنة في الثلاجة لفترة طويلة.

7- ورق الزبدة

إذا استخدمتِ أوراق الزبدة غامقة اللون، انتبهي لدرجة الحرارة اللازمة، حتى لا يحترق البسكوت.

ومن المهم كذلك استخدام القليل من السمن أو الزبد لدهن الورق حتى لا يحترق البسكوت أثناء الخبز.

8- لا تفتحي الفرن

لا تكثري من فتح باب الفرن أثناء الطهي حتى لا تتسرب درجة الحرارة، وتحصلين على بسكوت ناضج.