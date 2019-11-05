كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - النجمة الفرنسية الاميركية، ليلي روز ديب، تشق طريقها بنجاح لافت. إذ ومنذ سن مبكرة نجحت في استقطاب الاضواء رغم صغر سنها. لا شك في ان الجينات التي ورثتها من والديها الممثل جوني ديب والفنانة الفرنسية فانيسا بارادي، لعبت دورا هائلا. فقد ورثت ليل روز ديب جمالا استثنائيا، يجمع بين ثقافتين. عينان واسعتان، أنف صغير، وفم كأنه مرسوم بإتقان، إضافة الى وجنتين منتفختين.



إنما لا شك في ان المكياج الذي تتبعه هذه النجمة ينجح ايضا في ابراز جمال ملامحها الانثوية، فما هي اسراره؟



نعرض لك في هذ التقرير أبرز أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب واهم المستحضرات التي تحرص على استخدامها:



يتميّز مكياج ليلي روز ديب بتركيزه على منطقة العينين. ما من شك في ان عينيها واسعتين ولوزيتين، إنما ظلال العيون الدخانية تلعب ايضا دورا في جعلهما واسعتين أكثر.



كما تحرص النجمة على رسم شفتيها بقلم تحديد الشفاه الكونتور، حتى انها في احدى اطلالتها على السجادة الحمراء، شغلت حديث الصحافة العالمية بتبنيها اسلوب تسعينات القرن الفائت، سواء بفستانها الاسود المزين بسلاسل ذهبية او بمكياجها الذي ارتكز على ظلال عيون بارزة وشفاه محددة بكونتور داكن مع احمر شفاه فاتح.



المهم ان ليلي روز ديب، تركز على الآتي عندما تتطرق الى اسلوب مكياجها والعناية ببشرتها:



1. لا تنام من دون تنظيف بشرتها جيدا من رواسب المكياج والملوثات.

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



2. بدأت بالعناية ببشرتها منذ سن مبكرة جدا، اذ في سن الرابعة عشرة بدأت بتطبيق الكريمات المرطّبة. وفي هذا الاطار، لفتت الى انها تستخدم CHANEL Hydra Beauty Camellia Water Cream

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



3. عند الرغبة في توحيد لون بشرتها تستخدم كريم اساس سائل وبتركيبة رقيقة، CHANEL Les Beiges Fresh Water Tint in Light Medium.

4. من اجل ابراز وجنتيها تعمد احيانا مزينتها الى تطبيق تقنية الكونتورينغ عبر استخدام المستحضرات الآتية:

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



CHANEL Les 4 Ombres Clair-Obscur ومن ثم CHANEL Joues Contraste بلون يسمى Rose Pétale تطبقه على وجنتيها وانفها.

ومن اجل الهايلايت لاضاءة مناطق في بشرتها، كجسر الانف ومحيط العينين وتحت الحاجبين، استخدمت CHANEL Les Beiges Healthy Glow Luminous Colour بلون Medium.

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أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



5. في الايام اليومية، تؤكد ليلي روز ديب انها متأثرة جدا بوالدتها فانيسا بارادي التي كانت تكتفي بتطبيق القليل من البلاشر على وجنتيها وفوق عينيها. وتقول ليلي روز انها تحرص على استخدام بلاشر شانيل Chanel powder compact blushes، لانها تذكرها بطفولتها حينما كانت تشاهد والدتها تستخدم مستحضرات من "شانيل".

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



6. في المناسبات المهمة، تحرص على تطبيق احمر الشفاه والكونتور بنفسها. وتقول "بعض السيدات يحرصن على تمشيط حواجبهن. أما انا فأحرص دوما على الاهتمام برسم شفتي بنفسي لكي احصل على النتيجة المرغوبة".

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



7. عند تطبيق قلم الأيلاينر، او ظلال العيون فإنها تحرص على ان تحصل على عينين لوزيتين وليس مدوّرتين.

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



8. لمكياج العينين، تتمسك بتطبيق الماسكرا المكثفة، وعند الانتهاء من تطبيقها تضيف طبقتين اضافيتين.



9. لا ينتهي مكياجها من دون تحديد حاجبيها بقلم CHANEL Stylo Sourcils Waterproof in Blond Doré.

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