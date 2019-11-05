تسريحات شعر مرفوع من أسبوع باريس للأزياء الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - شهدنا خلال هذا الأسبوع عروض الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2019-2020 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس. وقد اغتنت العروض بمجموعات من التصاميم التي تميّزت بفخامتها. إلا أن الملابس لم تكن وحدها اللافتة للنظر لان منصات العروض، حفلت باتجاهات وصيحات جديدة من تسريحات الشعر التي زيّنت إطلالات العارضات وزادتها أناقة.



تسريحات الشعر المرفوع كانت الاتجاه الأبرز في إطلالات العارضات خلال هذا الأسبوع لا سيّما أنها حملت لمسات عصرية وجريئة لم نعهد رؤيتها سابقاً. وفي ما يأتي أبرز تسريحات الشعر المرفوع التي لفتت نظرنا في عروض باريس للأزياء الراقية.



عرض Armani Prive

armani prive



خلال عرض أرماني بريفيه لفتتنا تسريحات الشعر الذي بدا مرفوعاً إلى الوراء مع لمسة جريئة من الإكسسوارات حيث توسّطت العقدة رأس العارضة فبدت إطلالاتها جريئة ومميّزة.



عرض Azzaro

azzaro



تسريحات الشعر المرفوع في عرض أزارو جاءت مناسبة لنمط الأزياء الذي قدّمته هذه الدار العريقة. فرأينا الضفائر المجدولة والمرفوعة بالكامل إلى الوراء مع مكياج بسيط وهادئ.



عرض CHANEL

CHANEL



تسريحات الشعر المرفوع في عرض شانيل عكست كلاسيكية هذه الدار وعراقتها، حيث أطلّت العارضات بشعر ناعم ومشدود إلى الخلف مع فرق جانبي وإكسسوار زيّن العقدة الخلفية.



عرض Dundas

DUNDAS



أطلت العارضات في عرض دونداس بشعر مشدود ومرفوع زيّنته بعض الإكسسوارات اللافتة منها العصبات المصنوعة من الجلد والتي أضفت لمسة جرأة على الإطلالات.



عرض Elie Saab

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elie saab



من حضارة الصين، استوحى إيلي صعب مجموعته وقد أكمل التصاميم مع تسريحات جسّدت عظمة هذه المدينة. خصلات مجدولة، رفعت مع باقي الشعر الى الوراء وزيّنتها إكسسوارات معدنية مميّزة.



عرض Givenchy

GIVENCHY



في عرض جيفنشي أطلّت العارضات بتسريحة الشعر المرفوع إنما المنقسم إلى قسمين متساويين، وزيّنت رؤوس العارضات إكسسوارات على شكل أزهار يانعة زادت من أنوثة الإطلالات.



عرض Ralph Lauren

RALPH LAUREN



تسريحات شعر مرفوع إنما بطريقة فوضوية. هذا هو الاتجاه الذي قدّمته لنا دار رالف لورين. فأطلت العارضات بشعر منقسم ومرفوع إنما بأسلوب عفوي ومريح، أرسى نوعاً من التناقض الجميل بين فخامة الأزياء وعفوية تسريحات الشعر.

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