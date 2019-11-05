عطور فخمة رائحتها تأسر القلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - تسعى نساء كثيرات الى اقتناء عطور فخمة تمنحهن إطلالة راقية ورائحة تأسر القلوب، لا سيما أن العطر هو مكمل أساسي لأناقة المرأة. وخلال الأجواء الباردة، تحتاج المرأة الى العطور المركزة ذات الرائحة النفاذة التي تدوم طويلاً.

وفي ما يلي:

سنقدم لك مجموعة من أرقى العطور الفخمة التي تمنحك عبيراً آسراً يشد الأنظار إليك.



Gucci Bloom Nettare Di Fiori

يمزج هذا العطر المعبأ في زجاجة مميزة وأنيقة جداً، بين نغمات الورد والياسمين، والزنجبيل. وحين تطبقينه قد تشعرين أن رائحته قوية جداً، إلا أنها سرعان ما تخف لتصبح زهرية جميلة ينبعث منها عبقاً فاخراً. يمنحك هذا العطر شعوراً بالقوة والنشاط، فلا تترددي في تجربته.

Gucci Bloom Nettare Di Fiori



Spiritueuse Double Vanille Eau de Parfum by Guerlain

هذا العطر من غيرلان هو بمثابة جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن، فهو يتميز برائحة خلابة تأسر القلوب، تتركز بشكل أساسي على الفانيليا ممزوجة بنغمات متناقضة، في مقدمها البرغموت والفلفل الوردي والبخور. أما قلبه فهو قصيدة للأنوثة التي يعبر عنها من خلال زهرة اليلانغ يلانغ والياسمين والورد البلغاري.

Spiritueuse Double Vanille Eau de Parfum



Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion

رائحة هذا العطر جذابة جداً وأنيقة ومثالية جداً للأجواء الباردة، وذلك يعود الى مكوناته العليا بما فيها القهوة السوداء والماندرين، ومكوناته الأساسية مثل المسك الأبيض والفانيليا. تدوم رائحة هذا العطر طويلاً، وبمجرد أن تبدئي باستخدامه، قد لا تستطيعين استبداله بعطر آخر.

Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion



Miu Miu L'eau Rosee

قاعدة هذا العطر الأنيق غنية بخشب الصندل والفانيليا، مما يفسر قدرته على الثبات طويلاً لتبقى رائحتك جذابة ولافتة طوال النهار. كما أن قلب هذا العطر المكون من الورد والخوخ والفاوانيا سيجعلك تُغرمين بهذا العطر المثالي للأجواء الباردة. علماً أنه عطر ملائم جداً لأوقات النهار، كونه يدوم طويلاً ليمنحك رائحة آسرة طوال اليوم.

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Miu Miu L'eau Rosee

Essences Insensees Eau de Parfum by Diptyque

شكلت زهرة التياري، موطنها الأصلي تاهيتي، مصدر إلهام لمصمم هذا العطر الأنيق والفاخر، الذي يعد خياراً مثالياً لفصل الخريف. مقدمة هذا العطر تشتمل على الفلفل الوردي الذي يوقظ الحواس، مع قاعدة لذيذة من الفانيليا والتوابل، أما قلبه فيشتمل على زهرة التياري التاهيتية.

Essences Insensees Eau de Parfum by Diptyque



Floralie by CREED

رائحة هذا العطر هي تكريم للأنوثة، فهو عطر رائع وممتع يشعرك وكأنك تتمشين في قاعة مضاءة بألوان زاهية مليئة بالأزهار الطازجة. مقدمة هذا العطر تشتمل على الورد البلغاري والأرجوان والزنبق. أما قلبه فيتركز على العنبر وخشب الأرز والزنبق، مع لمسة من العنبر والمسك.

Floralie by CREED

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