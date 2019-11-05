تريند "جمال البنت في" يتصدر تويتر ورواد: الحنية تكسب

"جمال البنت في" تريند جديد تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تداوله الكثير من الرواد الذين تباينت وجهات نظرهم فيما يكمن به جمال الفتاة، ما بين الاحترام، الحياء، القوة وغيرهم.

شاركت فتاة تُدعى مها في التريند، وأشارت إلى أن جمال البنت يكمن في قوتها، وإيمانها بنفسها وقدرتها على تحقيق أحلامها.

كما شارك شخص آخر يُدعى "المزن"، وأشار إلى أن جمال البنت يكمن في دينها وأدبها وحياؤها.

Advertisements

وأعربت فتاة تُدعى آية علي، 20 عامًا، في حديثها لـ"هن"، عن أنها ترى أن جمال الفتاة في عطفها ولينها: "البنت الحنينة اللي مابيهونش عليها تكسف حد أو تكسر بخاطر حد وفيها لين كدا حتى في عصبيتها أو زعلها مابترضاش تجرح حد بفعل أو كلمة هي دي أحلى بنت في الدنيا".

بينما اختلف رأي ندى السعيد، 21 عامًا، حيث أنها ترى أن جمال الفتاة يكمن في روحها وخفة ظلها: "البنت اللي دمها خفيف اللي بتقدر تقلب القعدة كلها ضحك وهزار دي أجمل بنت في الدنيا، وفعلا لما بتبقى موجودة في مكان بتعم الفرحة والبهجة كدا، وغيابها بيبقى مؤثر".

بينما رأى كريم محمد، 23 عامًا، أن جمال الفتاة الحقيقي يكمن في أنوثتها: "أغلب البنات دلوقتي بقت عايشه دور الراجل، وأنا مش بلومهم، عشان هنا في مصر ممكن يكونوا فعلًا بيتحطوا في ظروف بتجبرهم على ده، بس الذكاء بقى في إنهم يعرفوا يفصلوا، إمتى يسترجلوا وإمتى يبقوا بنات".

وفي رأي على محمد، 22 عامًا، أن جمال الفتاة الحقيقي يكمن في تدينها: "الرسول قال فاظفر بذات الدين، هي دي اللي فعلًا تقدر تسلمها دماغك وقلبك كدا وانت متطمن أن عمرها ما هتخون وعمرها ما هتغدر وهتفضل دايمًا بتتعامل بالأصول وبتخاف ربنا فيك".