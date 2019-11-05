مايا مرسي تشارك في مؤتمر "الناس والبنوك" في دورة انعقاده الـ13

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بالحضور في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة في دورة انعقاده الثالثة عشر، تحت شعار "مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش"، لمناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجية المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

بحضور الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، والأستاذة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويستمر خلال يومي 5 و6 من نوفمبر الجاري.

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وخلال فعاليات المؤتمر تم تكريم الدكتورة مايا مرسي بإهدائها درع العطاء لعام 2019، لمسيرتها المهنية التي امتدت لأكثر من 20 عامآ في مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن استدامة المؤتمر لمدة 13 عاما يعتبر نجاح مميز بالإضافة إلى تمتعه بالحضور الكثيف والقضايا المهمة التي يتناولها والعمل عليها، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة يقع ضمن أولويات المجلس القومي للمرأة، حيث إن المجلس أول من تحدث عن التحول الرقمي بتوقيعه بروتوكول تعاون يعد الأول في العالم بين البنك المركزي المصري وآلية وطنية معنية بشؤون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الاقتصادي الثالث عشر "الناس.. والبنوك " ينظمه المركز الإعلامي العربي يهدف للوصول إلى مجتمع أقل اعتمادآ على النقد، بالإضافة لإجراء حوار مجتمعي لمناقشة عدد من القضايا المهمة والملحة على أجندة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ منظومة التحول الرقمي لمصر وتحدياتها بجانب منظومة الشمول المالي، وكذلك مبادرته لتمكين المرأة في القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.