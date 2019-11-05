مرور 100 سنة على أبرز 10 اختراعات وأحداث في 2020.. بينها الأيس كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

شهدت بداية العشرينيات من القرن الماضي، عددًا من الاختراعات التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في حياتنا، وما زال بعضها متواجدًا إلى اليوم بالرغم من التقدم التكنولوجي الكبير الذي نعيشه.

خلال السطور التالية نستعرض لكم 10 من الاختراعات والأحداث التي تمر عليها 100 عام بحلول 2020، وفقًا لما ذكر موقع "إنسايدر".

1- الضمادات اللاصقة

اخترع شخص يدعى إيرل ديكسون قبل مائة عام، ضمادة من الشاش والشريط اللاصق من أجل زوجته، وهي الفكرة التي تطورت لتصبح اليوم الضمادات اللاصقة التي نعرفها بشكلها اليوم.

2- أول محطة إذاعية

في الثاني من نوفمبر عام 1920، أنتجت محطة إذاعة KDKA في بيتسبرج أول بث تجاري في العالم، ويعرف المهندس الأمريكي فرانك كونراد بلقب "والد البث الإذاعي"، لاختراعه أول محطة بث إذاعي.

3- ذكرى تصويت المرأة

يصادف عام 2020 الذكرى المئوية لحق المرأة في التصويت بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم التصديق على التعديل التاسع عشر في 18 أغسطس 1920م، ومنح المرأة حق التصويت بعد 100 عام من الاحتجاجات في هذا الأمر.

4- أول إشارة مرور ثلاثية الألوان

قبل عام 1920 كانت إشارات المرور مكونة من اللونين الأحمر والأخضر فقط، قبل أن يخترع الضابط وليام بوتس أول إشارة مرور مازلنا نعرفها حتى اليوم.

واستخدم بوتس اللون الأصفر، الذي أصبح أساسيًا في إشارات المرور بحلول منتصف الثلاثينات، وفقًا لمتحف هنري فورد.

5- صالة ألعاب الغابة

حصلت سيباستيان هينتون في عام 1920م على براءة اختراع صالة ألعاب مستوحاة من الغابة، وخصوصا حركات القردة.

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6- الأيس كريم

شهد العالم تغيرًا في طريقة تقديم الأيس كريم في عام 1920 عندما قدم "Good humor" أول أيس كريم على العصا، والتي نعرفها إلى يومنا هذا.

7- شهادة التعليم للنساء

مر نصف قرن على المرأة حتى تستطيع الحصول على شهادة جامعية من أكسفورد، إذ تمكنت في عام 1920 من الحصول على شهادة، رغم أن الجامعة فتحت أبوابها أمام النساء منذ 1870م ولكن دون شهادة تثبت تليقي تعليمهم هناك.

8- اختبار الحبر النفسي

قبل 100 عام اخترع الطبيب النفسي السويسري هيرمان رورشاخ، اختبار بطاقات الحبر التي تكشف الإسقاط النفسي للمريض.

ويستخدم اختبار رورشاخ لفحص الأشخاص والكشف عن الاضطرابات الكامنة في داخلهم، ويتم الاختبار بعرض عدد من بطاقات الحبر أمام الشخص الذي يحدد بدوره ما الذي يراه بالضبط، ومن خلال إجابته يتم تقييم معاناته وشخصيته ليسهل على الطبيب تقديم العلاج.

9- حظر الكحول

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيع وبيع الكحول في عام 1920م داخل أراضيها والأراضي التابعة لها. واستمر الحظر 13 عام حتى ألُغي في 1933م.

10- الفيلم الصامت 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde'

تحتفل السينما العام المقبل 2020 بمرور 100 عام على الفيلم الصامت الشهير، "دكتور جيكل ومستر هايد" المأخوذ عن رواية للكاتب روبرت لويس ستيفنسون.