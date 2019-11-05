للرجل الأنيق.. إليك أبرز 7 تصميمات أحزمة الملابس الكاجول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا تكتمل أناقة الرجل دون استكمال جميع قطع الملابس والإكسسوارات التي يرتديها، وحتى أدق التفاصيل، مثل الأحزمة الرجالية التي عادة ما التي تلتقطها أعين الناس حولك.

ولإطلالة أنيقة مميّزة نستعرض لك، أبرز تصميمات الأحزمة الرجالي للملابس الكاجول، وفقًا لموقع "farfetch" المتخصص في اهتمامات الرجل:

1- حزام GUCCI

حزام جلد أسود من جوتشي، يتميز بإيزيم أمامي وقفل قابل للتعديل، وحواف من الجلد، وشعار GG متشابك.

2- حزام Gancini

حزام يظهر به مشبك في المنتصف كلمة "Gancini" بألوان ثنائية، وتم تصميم الحزام في إيطاليا من جلد العجل الأسود اللامع.

3- حزام BRUNELLO CUCINELLI

تم تصميمه في الصين، ويتميز يإيزام أمامي وقفل.

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4- حزام DOLCE & GABBANA

حزام "شي غابانا" يتميز بلوحة شعار جلد الخراف الأسود، وصمم بأجهزة فضية اللون، وقابل للتعديل وقفل مشبك أمامي.

5- حزام BOSS HUGO BOSS

حزام إبزيم مربع من جلد العجل البني، ويتميز الحزام بلوحة تحمل شعارا باللون الفضي.

6- حزام HTC LOS ANGELES

حزام مرصع بالجلد البني من شركة "Htc Hollywood"، يتميز بنمط قابل للتعديل، وبإبزيم وأجهزة لون فضي، وصُمم في إيطاليا.

7- حزام STONE ISLAND

ويعد من أبرز تصميمات العام، وهو في شكل الزيتون المقلم، ويتميز بإيزام منقوش للإغلاق مع شعار "Compass" المميز.