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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
لا تكتمل أناقة الرجل دون استكمال جميع قطع الملابس والإكسسوارات التي يرتديها، وحتى أدق التفاصيل، مثل الأحزمة الرجالية التي عادة ما التي تلتقطها أعين الناس حولك.
ولإطلالة أنيقة مميّزة نستعرض لك، أبرز تصميمات الأحزمة الرجالي للملابس الكاجول، وفقًا لموقع "farfetch" المتخصص في اهتمامات الرجل:
1- حزام GUCCI
حزام جلد أسود من جوتشي، يتميز بإيزيم أمامي وقفل قابل للتعديل، وحواف من الجلد، وشعار GG متشابك.
2- حزام Gancini
حزام يظهر به مشبك في المنتصف كلمة "Gancini" بألوان ثنائية، وتم تصميم الحزام في إيطاليا من جلد العجل الأسود اللامع.
3- حزام BRUNELLO CUCINELLI
تم تصميمه في الصين، ويتميز يإيزام أمامي وقفل.
4- حزام DOLCE & GABBANA
حزام "شي غابانا" يتميز بلوحة شعار جلد الخراف الأسود، وصمم بأجهزة فضية اللون، وقابل للتعديل وقفل مشبك أمامي.
5- حزام BOSS HUGO BOSS
حزام إبزيم مربع من جلد العجل البني، ويتميز الحزام بلوحة تحمل شعارا باللون الفضي.
6- حزام HTC LOS ANGELES
حزام مرصع بالجلد البني من شركة "Htc Hollywood"، يتميز بنمط قابل للتعديل، وبإبزيم وأجهزة لون فضي، وصُمم في إيطاليا.
7- حزام STONE ISLAND
ويعد من أبرز تصميمات العام، وهو في شكل الزيتون المقلم، ويتميز بإيزام منقوش للإغلاق مع شعار "Compass" المميز.
كانت هذه تفاصيل خبر للرجل الأنيق.. إليك أبرز 7 تصميمات أحزمة الملابس الكاجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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