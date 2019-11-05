من الفندق المسكون للمشي على الحبال.. 3 أماكن في دبي عليك زيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

تزخر مدينة دبي بالعديد من الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها بصحبة عائلتك وأطفالك مع بداية فصل الشتاء، وتمضي بها وقتًا مميزًا ومثيرًا.

إذا كنت تحب المغامرة والإثارة؛ وتخطط لزيارة دبي مع أطفالك وبقية أفراد عائلتك، يرشح لك "الخليج 365" أماكن مميزة للفُسح والترفيه هناك، ومنها ما يلي:

1-متنزهات أفينتورا (Aventura Parks):

تعتبر "أفينتورا" مكانًا مميزًا للمغامرة في دبي، فمن خلال منتزه كبير تستطيع أن تمارس رياضة المشي على الحبال على ارتفاعات مختلفة وكذا تحدي مسار الحبال وتسلقها.

توفر الحديقة 5 مستويات مختلفة من التسلق والمغامرة تبدأ بالمبتدئين وحتى عشاق المغامرة الذين يمكنهم التحليق وممارسة رياضة المشي على الحبال على ارتفاع 8 أمتار. كما يضم المنتزه مكانًا مخصصًا للأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 4 إلى 7 سنوات على ارتفاع لا يتجاوز 30 سم.

مع وصولك للمتنزه يستقبلك فريق العمل، الذي يشرح لكم إجراءات الأمان والحماية، والتي تتمثل في ارتداء حزام واقي يكون مربوط دائمًا في الحبل الذي يسير عليه المغامر. الماء هو المشروب الرسمي في المنتزه فطول المغامرة، ينبهك العاملين في المنتزه أن عليك شرب مياه كثيرة حتى تعوض ما تفقده أثناء السير على الحبال.

يبدأ سعر تذكرة دخول المنتز من 149 درهمًا إماراتيًا ويرتفع حتى يصل إلى 185 درهمًا إماراتيًا، ويقدم المنتزه عروضًا كثيرة وتخفيضات على تذكرة الدخول في الأعياد والمواسم والمناسبات. كما يتيح المنتزة إمكانية حجز تذكرة الدخول عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت وهو Aventura Parks | Tickets.

2- دبي باركس آند ريزورتس (Dubai Parks & Resorts)

تحتوي "دبي باركس آند ريزورتس" على 3 مدن ملاهي وحديقة مائية، بنيت على طراز الريف الأوروبي. تبدأ المدينة بمنطقة الحديقة المائية ثم بعد ذلك تتوزع مدن الملاهي على بقية مساحة المدينة.

وتكمن المتعة والإثارة في دبي باركس آند ريزورتس في "مدينة موشنجيت دبي" التي تدور فكرتها حول ابتكار مدينة ملاهي تضم أبرز شخصيات أفلام الكرتون الشهيرة المنتجة عن طريق 3 شركات عالمية هي "دريم ووركس أنيميشن" و"أستوديوهات سوني كولومبيا بيكتشرز" و"ليونزجيت".

وتبلغ تذكرة دخول موشنجيت 275 درهمًا لقضاء يوم واحد، كما تتيح مدينة الملاهي تذاكر سنوية لمنتزه واحد بقيمة 395 درهمًا وتذكرة سنوية لجميع المنتزهات بقيمة 695 درهمًا.

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من خلال هذه المدينة يمكنك زيارة أشهر شخصيات أفلام الكرتون مثل السنافر وشريك.

إذا كنت من محبي فيلم شريك " Shreks"، ستحظى بجولة رائعة عبر قطار صغير يأخذك فيها أبطال الفيلم شريك وفيونا في جولة يحكيان فيها قصة حبهما في عرض ساحر ومسلي تشعر فيه وكأنك داخل الفيلم.

وتذخر مدينة موشنجيت بألعاب الحركة والإثارة، لذا لا تفوت ممارسة لعبة مدغشقر ماد برسوت " Madagascar Mad Pursuit" وهي عبارة عن رحلة لولبية تحبس الأنفاس بقطار سريع جدًا حول الملاهي.

كما تضم دبي باركس آند ريزورتس، مدينة ملاهي متكاملة مستوحاه من عالم السينما الهندية "بوليوود" وهي "بوليوود باركس"، وتضم المدينة العديد من عروض الترفيه والرقص المستوحاه من أهم الأفلام الهندية. كما تتيح المدينة لقاء مشاهير بوليوود مثل "شاه روخ خان" و"سلمان خان".

3- آي إم جي IMG:

مدينة ضخمة من الملاهي، ستخرج منها وقد نلت الكثير من المرح والمغامرة والإثارة.

وتضم المدينة عشرات الألعاب المستوحاة من أشهر الشخصيات الكرتونية مثل "ذا أفنجرز" و"فتيات القوة" وسبايدر مان وهلك " hulk". بالإضافة إلى 5 عوالم من الألعاب هي شبكة Cartoon Network وMarvel، كما المفهوم الأصلي لمجموعة الياس ومصطفى كلداري و The Lost Valley-Dinosaur Adventure ، وآي إم جي بوليفارد والفندق المسكون.

ورغم أن المدينة مليئة بالألعاب إلا أننا ننصحك ألا تغفل تجربة 3 لعبات، أولهما "الفندق المسكون" وهي عبارة عن فندق مظلم تواجه فيه مشاهد مليئة بالرعب والتخويف عن طريق ممثلين حقيقيين يظهرون لك في أوضاع مخيفة ومهتمك أن تواجه هذا الرعب بشجاعة وتخرج من متاهات الفندق سريعًا.

اللعبة الثانية هي "هلك ابسيلون باس ثلاثية الأبعاد"، في هذه اللعبة سترتدي نظارة ثلاثية الأبعاد وتشاهد البطل الخارق "هلك" يحارب في معارك بطولية ضد أعدائه، لكن هذه المرة ستكون جزءًا من هذه المعارك عبر آلية الـ 3D.

أما اللعبة الأخيرة وهي "البريداتور" تمثل رحلة مثيرة مليئة بالمغامرة، تستقل بها قطار يسير بك عبر حلقات حلزونية مرعبة وسريعة جدًا. تصعد فيها إلى قمة دائرة ثم تهبط سريعًا وبشكل مفاجئ من هذه القمة، في رحلة تحبس فيها أنفاسك وتخرج منها وقد اكتفيت من الإثارة والمتعة.

كما تضم مدينة "آي إم جي" 25 متجرًا لبيع بالتجزئة تضم هدايا مطابقة للألعاب التي تضمها، و28 منفذًا لبيع المأكولات والمشروبات. ويبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 299 درهمًا إماراتيًا، وتقدم المدينة تخفيضات هائلة خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية.