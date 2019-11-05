فساتين أصالة من تصميم نيكولا جبران ..هل هي الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أصالة نصري من النجمات المثيرات للجدل حين يتعلق الأمر باطلالاتها وخياراتها في الموضة، حيث إنها أحيانًا تعتمد اطلالات لافتة في فساتين سهرة وأزياء رسمية فاخرة، وأحيانًا نراها في تنسيقات غير موفقة تميل نحو البهرجة والأسلوب المبالغ به، وكثيرًا ما تختار تصميمات فساتين من نيكولا جبران Nicolas Jebran الذي تعتبره أحد أصدقائها المقربين، ومن مصممي الأزياء المفضلين بالنسبة لها، فهل فساتين أصالة من تصميم نيكولا جبران هي الأكثر أناقة؟



اطلالة راقية في فستان باللون الأحمر العنابي

اطلالة راقية لاصالة من نيكولا جبران





إحدى أجمل اطلالات أصالة التي حملت توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran شاهدناها مؤخرًا وقد كانت عبارة عن فستان سهرة ذي طابع شرقي فاخر، مصنوع من قماش الشيفون باللون الأحمر العنابي، قصته راقية حيث إنه مغلق عند الياقة وأكمامه منسدلة وطويلة، وخصره محدد بحزام مشكوك بحبات براقة من الكريستال، وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة أكملت بها اللوك على أكمل وجه.





أصالة على المسرح في فستان ناعم باللون الأبيض

اطلالة ناعمة بالأبيض من توقيع نيكولا جبران





اطلالة ثانية موفقة لـ أصالة نصري رصدناها لها مؤخرًا في حفلها بالسعودية وقد حملت توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran أيضًا، وقد كانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الأبيض بقصة محتشمة مع أكمام طويلة وياقة مستوحاة من ياقة المعاطف، مزموم عند الورك وتنورته منسدلة مع ذيل قصير تدلّى من الخلف.





فستان عصري من الترتر البراق اختارته أصالة

فستان من الترتر اختارته اصالة من نيكولا جبران

إحدى أجمل اطلالات أصالة نصري والتي حملت توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran كانت هذه الاطلالة في فستان سهرة من الترتر البراق باللون الأخضر، حيث إنها جمعت بها بين الأناقة والعصرية ولا سيما من ناحية قصة الفستان مع الرداء الطويل، وتصميم ذيل السمكة من الأسفل، وقد نسقت معه اكسسوارات ماسية أضافت بها لمسات من الفخامة.



هل فساتين أصالة من تصميم نيكولا جبران هي الأكثر أناقة، شاهدي الصور التي جمعناها لكِ والتي تألقت بها أصالة في أعمال المصمم اللبناني، واخبرينا رأيكِ بها.