فساتين ديمة قندلفت بين الأنوثة والجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - قدمت الممثلة والمغنية السورية ديمة قندلفت العديد من البطولات في التلفزيون والمسرح، وشاركت في أكثر من برنامج، على الرغم من أن بدايتها في المجال الفني كانت في الغناء مع أحد الفرق الموسيقية، وتميزت ديمة باهتمامها الدائم بإطلالاتها المختلفة. ومن أبرز ما تألقت به فساتينها المميزة والفخمة التي تتسم بالكثير من الأناقة، ولكونها مناسِبة لحفلات الخطوبة والحفلات الضخمة الأخرى جمعنا لكن اليوم عدة صور لفساتين مبهرة يمكنكن أن تستوحين منها إطلالاتكن.

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ديمة قندلفت

إطلالات ديمة قندلفت

ارتدت ديمة في افتتاح مركز خبير التجميل ميلاد حنون فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بلمعة سوداء في الأعلى، وبعدة فتحات جعلته يبدو جريئًا على الرغم من أناقته، وتألقت بفستان أصفر طويل مصمم بشكل مكشوف الصدر وبفتحة جانبية طويلة، وظهرت بفستان أنثوي بسيط باللون الزهري جاء بشكل طويل ومزين بكشكشة خفيفة في الأكتاف وفي الجزء الأسفل، وأطلَّت بفستان أسود منفوش بنقوش سوداء، وتميزت بفستان أكثر نعومة وأنوثة باللون البني صُمم ببطانة قصيرة وبشكل شفاف في الأسفل وفتحة جانبية واسعة.

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ديمة قندلفت

كما تجمَّلت بفستان مناسب لحفلات الخطوبة صُمم باللون الأبيض وبقصة أكمام ناعمة مزينة بكشكشة، وجاء الفستان بعدة نقوش باللون الأبيض وبقماش شفاف في الأسفل، واختارت فستانًا أبيض آخر صُمم بشكل قصير وبأكمام واسعة تكسوها النقوش البسيطة، ونسَّقت فستانًا ضيقًا باللون الزهري صُمم بقصة أكمام واسعة وقصة واسعة في الجزء السفلي مع حذاء بكعب فضي، وتزينت بفستان أكثر فخامة صُمم باللون الأزرق النيلي بقماش المخمل المميز وبفتحة جانبية في الأسفل، وتأنقت بفستان أسود قصير بذيل وقصة ناعمة، وارتدت فستانًا فخمًا بقماش شفاف ولمعة فضية بشكل مميز.

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