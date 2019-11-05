الأقمشة المطبعة بالورود موضة ربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - بات من الواضح أنّ القماش المطبع، سيكون الاتجاه الأبرز خلال ربيع 2020 بخاصة الورود، بعد أن سيطر على عروض الأزياء التي أقيمت في ميلان وباريس ونيويورك ولندن.
وحددت العروض بتنوعها، الأزياء الرائجة المنقشة التي ستشكل اطلالاتنا في الموسم المقبل، وفي هذا السياق ظهرت الورود بأشكال وأحجام مختلفة جمعناها لكم بصور عدة من أسابيع الموضة لربيع 2020.
الأقمشة المطرزة بالورود
برزت في القطع الكلاسيكية الراقية، وأعطت رونقًا ربيعيًّا خاصًّا للعروض، وظهرت في عروض Dior و Comme des
Garcons.
الورود الصغيرة
على الرغم من أنّ الورود حضرت بشكل كبير في العروض، إلا أنه كان للأحجام الصغيرة وقعها وجمالها الخاص في العروض، وقد برزت في عروض Tory Burch و Givenchy و Stella McCartney.
الورود الكبيرة الظاهرة
وظهرت متنوعة بحسب مكان العرض، حيث تأثرت بطبيعة المدينة كنيويورك ولندن وغيرها، وهي لافتة جدًّا وتمنح الكثير من الحيوية للاطلالة، وقد برزت في عروض Richard Quinn و LelaRose
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