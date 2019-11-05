عبايات مميزة من وحي الفاشينيستا جوري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعتمد الفاشينيستا جوري على العبايات في الكثير من إطلالالتها، لهذا فهي تلهم الكثير من الصبايا بموديلات مختلفة وأنيقة، خاصة وأنها تعتمد على أكثر من ستايل مختلف، ليناسب كل الأذواق.

وقد اخترنا لك موديلات عبايات مميزة من الفاشينيستا جوري. اختاري منها ما يناسبك.

العباية الفستان مع حزام الخصر

العباية الفستان مع حزام الخصر





يمكنك اعتماد هذا الموديل الأبيض للعباية الفستان مع حزام الخصر المترف من اللؤلؤ، مع لمسة بسيطة من تطريزات الورود، أنيق ومميز ويبرز رشاقة الصبية، مناسب أكثر لحفلات المساء، أو مناسبات ما بعد الظهر، خاصة مع الكعب العالي.



العباية الترينش المفتوحة عملية ومريحة

العباية الترينش المفتوحة عملية ومريحة





أحببنا أن نختار لك أحد موديلات العبايه المتربعة على عرش الموضة بقوة هذا العام، وهي العبايه الترينش، وقد اعتمدتها الفاشينيستا جوري بأكثر من طريقة، كهذه العباية باللون الأسود مع الياقة البيج، والحذاء المدبب الأنيق، لإطلالة تجمع بين النمطين العصري والكلاسيكي.



العباية الشيفون بألوان مخملية

العباية الشيفون بألوان مخملية





كما قلنا، إن الفاشينيستا جوري تعتمد على أسلوب متنوع باختيار تصاميم العبايات، فما بين التصاميم الفخمة كذلك، قد نجدها تعتمد عبايات مخملية، كهذا التصميم باللون البيبي بلو للعباية الشيفون، لإطلالة نهارية بسيطة ومختلفة.

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العباية المطرزة مع حزام الخصر

العباية المطرزة مع حزام الخصر



لفتنا كذلك العباية باللون الأصفر الباهت المطرزة، لإطلالة كلاسيكية، مع الكعب العالي والأكمام الواسعة، تناسب الحفلات والمناسبات، مستوحاة من ستايل الفساتين السواريه، ولكن بأسلوب محتشم يناسب المحجبات.

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