تنسيقات شبابية للرجل من وحي ناصر عباس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - قدَّم الفنان ناصر عباس العديدَ من الأعمال المميزة على المسرح وفي السينما، ولاقى صدًى جماهيريًّا كبيرًا في مشاركاته بالمسلسلات، منذ أن بدأ في عام 2010 وحتى الآن. وتميَّز ناصر بتنسيقاته الشبابية والعصرية، واهتمامه بمظهره المذهل الذي يتَّبعه الكثير من الشباب في عمره.



إطلالات كاجوال عصرية بأسلوب محمد صلاح

ناصر عباس



يفضل ناصر تنسيق بنطلونات الجينز المميزة بصيحة الشورت الممزق مع تيشيرت أحمر برسمة سوداء أو أسود برسومات ملونة، ويرتدي الجينز الطويل الممزق مع "بلوڤر" أزرق من علامة "جوتشي" أو بلوزة سوداء وجاكيت أسود من الجلد، وظهر بجينز فاتح ممزق مزين بطبعات من الأزرق الداكن مع بلوڤر زهري بنقوش فضية، وتميز بتنسيقه لبنطال أسود وجاكيت جينز رمادي مع قميص رمادي بطبعات بيضاء، ولمظهر عصري تألق ببنطال رمادي مع جاكيت جينز أبيض مزين بطبعات زرقاء وبلوفر ملون.

ناصر عباس



ولخيارات مريحة أكثر نسَّق بنطالًا أسود مصنوعًا من القطن مع بلوفر فسفوري، و"شورت" أزرق مع تيشيرت بنفسجي مزين برسوم، ونسَّق بنطالًا واسعًا مع جاكيت يكسوهما اللون الأحمر من علامة أديداس، ولخيار مشابه تجمَّل ببنطال وجاكيت يكسوهما اللون الأزرق من علامة أديداس زُيِّنَا باللون الأبيض والزهري بطريقة مميزة، ولمظهر عصري مريح تأنق ببنطال أحمر مزين بخط عريض أبيض مع جاكيت ملون بالأبيض والكحلي والأزرق.

الأحذية الرياضية من ناصر عباس

ناصر عباس



وعن الأحذية، يختار ناصر الأحذية الرياضية المتنوعة، ومنها العصرية البيضاء المزيَّنة باللون الأصفر والأحمر والزهري، أو الرمادية المزينة بنجوم بيضاء، والبيضاء المريحة المزينة بالأحمر أو الأسود أو الخضراء الرياضية.

ويكمل ناصر جمال إطلالاته بالساعة الذهبية أو الأساور الصفراء أو الذهبية، ويتجمَّل بالكاب الأسود أو الأصفر وبالنظارات العصرية المصنوعة من الإطار الأسود والعدسات البرتقالية والخواتم العريضة.