بعد موت أجنبي وخادمته في الحمام.. كيف تتجنب الاختناق بغاز السخان؟

تأخرت السيدة "ش.أ"، البالغة من العمر 38 عاما عن ميعاد رجوعها لبيتها، ما دفع والدها وشقيقها إلى بدء البحث عنها، وبدأوا من شقة الرجل الأجنبي الذي تعمل لديه في تنظيف المنزل، وبالفعل وجدت جثتها مع الأاجنبي في الحمام، ورجحت الأجهزة الأمنية أن الثنائي اختنق بالغاز، وتوفيا على الفور.

وتكثر حالات الاختناق بالغاز خلال الاستحمام، وهناك بعض النصائح والتعليمات باتباعها يمكنك تجنب الاختناق بالغاز، وهي كالتالي بحسب موقع "arrivea live".

الاستعانة بمتخصص عند تركيب الأجهزة التي تعتمد على الغاز.

صيانة صمامات الأمان كل 6 أشهر على الأقل.

التأكد من سلامة صمام الأمان المتمثل في "الثرموستات" ولمبة البيان، ومؤشر الحرارة.

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فصل التيار الكهربائي عند انقطاع المياه.

التأكد من عدم وجود رائحة غاز قبل استخدام أي مفتاح كهرباء في المنزل.

بالقرب من الجهاز الذي يعتمد على الغاز يجب توفير مكان للتهوية.

عند الشعور بتسرب غاز يجب تهوية المكان جيدا وغلق مصدر الغاز وعدم شرب السجائر.

تجنب تعرض الأنابيب أو مصدر سريان الغاز إلى ارتفاع درجات الحرارة.

يمكن استخدام رغوة الصابون، للتأكد من عدم تسرب غاز.

التأكد من عدم انسداد منافذ الغاز.