صور.. فتاة حاولت التحول إلى تنين بشري بالوشم فأصيبت بالعمى

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أرادت الفتاة الأسترالية أمبر لوك أن تتحول إلى تنين بشري، وفي سبيل ذلك بذلت كثيرا من الجهد والأموال، بين عمليات التجميل ورسم الوشوم المختلفة على أنحاء جسدها، كي يتحول شكلها إلى ما ترغب فيه.
هذا التحول جاء بداية من عدم رضاها عن شكلها، حيث أرادت أن تصبح أكثر جمالا، ولكن طموحها في أن تتحول إلى تنين أبيض بعيون زرقاء، سبب لها العمى، ورغم ذلك تريد المزيد من عمليات تحويل الشكل.
تقول أمبر عن عملية وشم عينيها باللون الأزرق، "لا أستطيع وصف الألم من جراء رسم الوشم في مقلة العين، فحين اخترقت المادة عيني شعرت بشطايا زجاجية تتطاير بداخلهما، فقد قامت فنانة التجميل بعمل هذه الطريقة 4 مرات لكل عين دون مشاكل، لكن هذه المرة ارتكبت خطأ ما، فهذا الإجراء لا يسبب العمى إذا تم بشكل صحيح".
وفي سبيل أن تصبح أمبر تنينا أنفقت 18 ألف الدولارات على عمليات التجميل، التي تضمنت نفخ شفتيها ووجنتيها، وانقسام لسانها، وزرع حلقة معدنية في أذنها فضلا عن زيادة حجم شحمة الأذن، وتكبير الصدر، ورسمت ما يزيد عن 200 وشم لتتحول إلى لوحة جرافيك متنقلة، كما صبغت شعرها بالأزرق.
استمر تغيير أمبر لشكلها تقريبا 10 سنوات، وهي عازمة على تكملة الطريق، ورسم مزيد من الوشوم لتغطي جسدها بالكامل رغم كل ما حدث.
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