منها المساج والغناء.. طرق تساعد على تهدئة بكاء الطفل ونومه

بكاء مستمر للرضيع دون معرفة السبب، وتشعر الأمهات بالقلق من أن يكون السبب مشكلة صحية، إليك بعض الطرق التي تساعد على تهدئة بكاء الطفل منها كما ذكرها موقع "healthy life".

الغناء للرضيع

يعتبر الغناء للرضيع أحد الطرق المجربة تساعده على النوم، حيث تسبب له الضوضاء إزعاجًا وعدم القدرة على النوم.

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هز الطفل

هز الرضيع واحتضانه وتحريكه بلطف يساعد على تهدئة الرضيع.

مساج أو تدليك للطفل

يمكنك عمل مساج أو تدليك للطفل باستخدام قطعة قماش ناعمة ملساء. في كثير من الأحيان يكون سبب البكاء المستمر ضيق الصغير من ملابسه، ورغبته في خلع الملابس وتدليك جسمه، ثم معاودة ارتداء ملابس أخف.

إغلاق الأنوار

في بعض الأحيان يرتاح الطفل عند إغلاق الأنوار أو خفضها، لأنه يكون بحاجة إلى أجواء النوم لينعس.