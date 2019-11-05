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"إنتوا احتفلتوا بالفلانتين وأنا هحتفل بطلاقي".. بهذه الكلمات علقت شريهان غازي على صورها باللون الأصفر وهي تحمل تورتة مكتوب عليها "طلاق مبارك"، وحولها بلالين صفراء وحلويات، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت شريهان، في منشورها على صفحتها: شافني في عزاء بابا يوم 8/4 اتجوزني يوم 9/29 وطلقنى يوم عيد ميلاده، 1/11 احتفلت بالطلاق يوم الفالنتاين 11/4.
ورفضت الإفصاح عن سبب طلاقها معتبرة أنه أمر خاص بها وبأسرتها وأنها لم تخبر أحدا أبدا بسبب طلاقها بعد زواج دام شهر واحد.
ونصحت شريهان من تتعرض للطلاق قائلة: "افضلو جامدين الزعل ميطولش لإن إحنا بنتجاوز الموت مش هنتجاوز الطلاق وأنا أبويا مات ومموتش مش طلاق اللي يهزني".
كانت هذه تفاصيل خبر "طلاق مبارك".. شريهان تحتفل بطلاقها يوم الفلانتين بعد زواج شهر واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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