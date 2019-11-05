مايا مرسي تشارك في احتفالية مرور 20 عاما على تأسيس جمعية "تكاتف"

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء أمس في احتفالية مرور عشرون عاما على تأسيس جمعية تكاتف بأحد فنادق القاهرة. بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

هنأت الدكتورة مايا مرسي جمعية تكاتف بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها مؤكدة على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع.

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وأوضحت أن جمعية تكاتف تقوم بالعديد من المشروعات التنموية والعمرانية التي تؤثر في المجتمع بالإضافة إلى برامج التنمية المجتمعية التي تساعد في بناء الإنسان وتطويره.

وتضمنت الاحتفالية عرضا غنائيا قدمته فرقة أطفال جمعية تكاتف بالإضافة إلى عرض فيلم عن عمليات التطوير التى تقوم بها الجمعية في المدارس المصرية.

جدير بالذكر، أن جمعية تكاتف تاسست عام 1998 وتعمل على دعم المجتمع وتطويره من خلال مشروعات التنمية العمرانية وبرامج التنمية المجتمعية لمساعدة المستفيدين منها للحصول على حياة أفضل.