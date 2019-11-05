الامارات | ندى باعشن تزعج السعودين : "أغلب الحجاز حضارم"

شكرا لقرائتكم خبر عن ندى باعشن تزعج السعودين : "أغلب الحجاز حضارم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنّ مغرّدون سعوديّون هجوماً لاذعاً ضدّ المدونة وسيّدة الأعمال السّعوديّة ندى باعشن، بعد تصريحات أثارت المجتمع السّعوديّ عامة، عندما قالت "أغلب الحجاز حضارم"، ملمّحة إلى أنّ سكّان منطقة الحجاز من أصول يمنيّة.

واعتبر الكثيرون أن كلامها يتّسم بالعنصريّة والتفرقة والأكاذيب، والذي يجرّمه القانون السّعوديّ، وأوضح آخرون أنّ قبائل الحجاز هم قريش وجهينة وهذيل وعتيبة وبني حارث وغيرهم، مستشهدين بذلك من التاريخ الذي لا يقبل التحريف.

وحاولت باعشن التبرير عبر حسابها في «سناب شات»: "أنا بالغلط قلت كل الحجاز حضارم، وهذا بسبب الربشه إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل"، وأضافت "أنا تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة".

وقال الإعلاميّ السّعوديّ علي العلياني، منتقداً ما ظهرت به باعشن: "وش تسوي في الحياة هذي ندى باعشن وعلى أي أساس تستضاف؟! شيء مخجل للأسف".

وعاد بتغريدة أخرى، قائلاً: "لا داعي للفلسفة إذا ماعندك علم أو فهم ياندى باعشن بتاريخ الحجاز حاضرة وبادية، علاوة على النسيج الاجتماعي المكون من أعراق عدة.. كلامك مملوء بالجهل، حرام تمثلي بلداً عظيماً مثل السعودية".