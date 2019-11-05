صور- فساتين يوسف الجسمي تضئ منصة اليوم الثالث من فاشن فورورد دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تألقت مجموعة من عارضات الأزياء بفساتين باذخة ازدانت بتطريزات بالغة الثراء، خلال اليوم الثالث من فاشن فورورد دبي.

وجاءت الفساتين من تصميم الكويتي يوسف الجسمي الذي ذاع صيته بعدما ارتدت تصاميمه ألمع النجمات في عالم الترفيه.

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والتمعت التصاميم بالبريق المعدني الفضي على اللون الأسود، وبعيداً عن وهج الأضواء التي أضاءت مساحات المنصة، كان سائر المكان مغلفًا بالظلام، ما جعل كل قطعة في المجموعة تلتمع بمزيد من البريق ما أن سُلِّطَت عليها الأضواء بزوايا محسوبة بعناية، وفقًا لمجلة "فوج" عربية.

وقدم المصمم الكويتي في مجموعته هذه، إطلالاته المميزة التي تحتضن القوام، وبعض فساتين السهرة المصممة بتنانير ضخمة. وأظهرت التصاميم، التي تميّزت بالطابع الأنيق للسجادة الحمراء، بجلاء سببَ ولع نجمات المنطقة والعالم بهذا المصمم، وهو ما علله الجسمي قائلًا: "أعتقد أن السبب وراء حبّ النجمات على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والعالمية لارتداء أزياء علامتي أنها تجعلهن يتألقن في المناسبات التي يشاركن فيها؛ ففساتيني تفرض التألق بامتياز".

وترتدي نجمات عربيات وعالميات تصاميم الجسمي، منهم النجمة بيونسيه وهند صبري، وبلقيس فتحي وياسمين صبري.