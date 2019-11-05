يجب غسل الملابس الجديدة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصى خبراء منتدى الغسل الألماني بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، وذلك لأسباب صحية في المقام الأول؛ حيث يمكن أن يكون قد قام أكثر من شخص بتحربتها، ما يرفع احتمالية انتقال أمراض معدية في حال إصابة أحد الأشخاص بها.

وأضاف الخبراء أن الملابس الجديدة قد تحتوي أيضا على بقايا عملية الإنتاج مثل المواد الحافظة والأصباغ الزائدة. ويراعى غسل الملابس الجديدة بمفردها أو مع ملابس بنفس الألوان، وذلك منعا لانتقال الأصباغ إلى الملابس ذات الألوان المختلفة.

وعند غسل الملابس الملونة فإنه ينبغي استعمال مسحوق الغسيل المخصص لهذه الملابس.