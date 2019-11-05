الجلد يزهو بالباذنجاني هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تزهو الملابس الجلدية باللون الباذنجاني في شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Mango وSaint Laurent وIsabel Marant وNanushka وZimmermann. وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن الملابس الجلدية باللون الباذنجاني تمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة من ناحية وتعكس الجرأة وتفرد الأسلوب من ناحية أخرى. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون الباذنجاني يزين هذا الموسم الفساتين والتنانير والسراويل والقمصان، مشيرة إلى أنه يتناغم بشكل خاص مع درجات الكريمي الفاتحة المفعمة بالرقة والأنوثة.

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