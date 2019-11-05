سمية الخشاب تتجاوز أزمتها مع طليقها بوصلة رقص بإسبانيا

ظهر على الفنانة سمية الخشاب رغبتها في تجاوز أزمتها مع طليقها أحمد سعد، حيث احتفلت بإنجازاتها وحياتها العملية والتكريميات التي تنالها هذه الفترة.

ونشرت الفنانة فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من أجواء حفل تكريمها في مهرجان القفطان الدولي، الذي نظمته الجالية المغربية، في برشلونة.

وظهرت الخشاب في مقاطع وهي ترقص بحماس على أنغام أغانِ مغربية، مع عدد من المدعوات الموجودات في حفل التكريم، وتفاعل محبوها مع هذه اللقطات متمنين لها النجاح.

وحرصت الفنانة سمية على حضور حفل تكريمها بقفطان، من اللون الأزرق الفاتح، مطرز باللون الذهبي، مع حزام التف حول الخصر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة، وارتدت مكياج ثقيل لإبراز جمال ملامحها العربية.

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وعلى صعيد آخر، توعدت سمية الخشاب لطليقها أحمد سعد بأن تلاحقه قضائياً من أجل الحصول على كافة حقوقها الشرعية والقانونية، وذلك بعد أن رفع دعوى ضدها في الخفاء صدر حكم فيها بالسجن 3 سنوات لإصدارها شيك دون رصيد لصالحه.

وبرر أحمد سعد رفعه دعوى ضد طليقته سمية الخشاب وتسببه في صدور حكم بحبسها، إلى عدم علمه بالأمر وأنه صحح ما حدث فور معرفته بالحكم.