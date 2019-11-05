فيديو.. حلا شيحة عن الزواج: مركزة في شغلي وولادي

تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن بعض الأمور الشخصية، وأمنيات الطفولة، ورغبتها أن تصبح مغنية إذ لم تكن ممثلة كما كشفت عما يدور في رأسها حول الزواج.

"دلوقتي مركزة في شغلي وولادي وحياتي، صعب اتجوز دلوقتي"، هكذا جاء رد حلا شيحة، خلال فقرة "سؤال وجواب" على برنامج "عرب وود"، عن رغبتها ونيتها الزواج خلال البرنامج، كما تحدثت عن أكثر شائعة أضحكتها وهي زواجها من الفنان محمد رمضان، "بصراحة إشاعة فعلا ضحكتني مش ضايقتني".

وقالت حلا شيحة، إنها تحب الملابس الكاجوال، حتى في الكلاسيك تفضل أن تدخل تفصيلة كاجوال، كما تحدثت عن حبها لتصميم الملابس.